Держава заплатить мільйони колишній речниці Кучми і Бойка за пропаганду НАТО в Україні



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Перемога на тендері Держкомтелерадіо дісталася компанії, засновницею якої є Олена Громницька

Державний комітет телебачення і радіомовлення України 24 вересня повідомив про намір укласти угоду з ТОВ «Український інститут розвитку медіа» на організацію та проведення освітньої кампанії «Чому НАТО? Засади і принципи діяльності НАТО та його роль у підтримці міжнародної безпеки» загальною вартістю 2,49 млн грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Підрядник має створити циклі тематичних теле- і радіопередач (загальний хронометраж - не менше 320 хв.), виготовити та поширити у громадських місцях, закладах освіти інформаційно-роз’яснювальні матеріали (плакати, листівки, буклети, рекламно-сувенірну продукцію) «щодо можливостей і перспектив, які відкривають для України процеси євроатлантичної інтеграції та утвердження в українському суспільстві свідомої підтримки членства України в НАТО».

Пропаганда теми НАТО відбуватиметься у кожному регіоні держави, окрім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та тимчасово неконтрольованої території України. Цільовою аудиторією стануть військовослужбовці, в тому числі з бойовим досвідом АТО; представники сфери освіти (викладачі, школярі, студенти), місцеві лідери думок, інтелігенція, представники національних меншин, представники засобів масової інформації та інші.

Передбачається, що освітня кампанія триватиме протягом жовтня- грудня 2018 року.

Участь у тендері брало шість учасників: ТОВ «Д.Ж.Е.М.» (пропозиція становила 2,5 млн грн), ТОВ «Стратком» (2,95 млн грн), ТОВ «І’КОММ» (3 млн грн), ТОВ «Євромедіа Компані» (3 млн грн), ТОВ «Спецекспотрейд» (4,10 млн грн). Пропозиція ТОВ «Український інститут розвитку медіа» виявилася найдешевшою.

За даними аналітичної системи YouControl, засновником і власником ТОВ «Український інститут розвитку медіа» є киянка Олена Громницька. Компанія спеціалізується на наданні рекламних послуг.

Пані Громницька відома тим, що працювала прес-секретарем президента Леоніда Кучми і була речницею міністра палива та енергетики України Юрія Бойка.

Як повідомляв «Главком», 20 вересня Верховна Рада відправила на розгляд у Конституційний суд України законопроект №9037 про внесення змін до Конституції щодо незворотності курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Законопроект передбачає зміни до преамбули Конституції, відповідно до них Верховна Рада підтверджує європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України. Так, абзац п’ятий преамбули після слів «громадянської злагоди на землі України» планують доповнити словами «та підтверджуючи європейську ідентичність українського народу і незворотність європейського і євроатлантичного курсу України».

У ст. 85 Конституції пропонується прописати, що Верховна Рада повноважна не тільки визначати засади внутрішньої і зовнішньої політики, а й реалізовувати стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.

Президент Петро Порошенко в інтерв’ю німецькій газеті Rheinische Post заявив, що Україна прагне зафіксувати в Конституції свою політичну мету – членство в Євросоюзі та НАТО. Нині Північноатлантичний альянс залишаться єдиною гарантією безпеки України, оскільки Росія як постійний член РБ ООН не дотримується міжнародного мирного порядку і права, вважає глава держави.