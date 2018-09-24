172 нардепи отримали за серпень 3,5 млн гривень компенсації на житло



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З липня 2018 року компенсація складає 20 500 грн на кожного нардепа

У серпні 2018 року 172 нардепи, з яких 21 мають житло в Києві або околицях, отримали компенсацію на загальну суму 3,53 млн грн.

Про це повідомляє Громадський рух ЧЕСНО з посиланням на Портал відкритих даних Верховної Ради.

Зазначається, що згідно з законодавством, народні депутати отримують компенсацію на винайм житла або оренду готельного номеру за умови, якщо вони не забезпечені житлом у столиці та мають реєстрацію місця проживання на відстані понад 30 кілометрів від меж міста Київ.

Повідомляється, що з липня 2018 року компенсація складає 20 500 грн на кожного нардепа, у червні компенсація складала 19 500 грн.

Так, до нардепів, які мають житло у Києві, але отримують компенсацію, увійшли:

Мажоритарник із «Відродження» Віталій Барвіненко має квартиру з 2016 року на 28 кв. м. Дружина мажоритарника з «Волі народу» Станіслава Березкіна ще з 2013 року має квартиру в Києві на 247 кв. м. Дружина мажоритарника з «Відродження» Антона Кіссе ще в січні 2014 року купила квартиру на 108 кв. м. Дмитро Колєсніков з Опозиційного блоку і його родина мають дві квартири в Києві: одну на 188 кв. м нардеп має у власності ще з 2011 року; друга на 41 кв. м належить дружині. Мажоритарник із БПП Аркадій Корнацький має квартиру на 102 кв. м з 2007 року. Квартиру в Києві мажоритарник із БПП Руслан Сольвар купив понад рік тому, але досі, очевидно, продовжує жити в готельному номері. Утім, згадки про компенсацію в нього в декларації немає, на відміну від інших нардепів. Дружина нардепа Володимира Шкварилюка з «Народного фронту», купила квартиру на майже 200 кв. м у 2016 році. Дружина мажоритарника з «Волі народу» Ігоря Молотка має квартиру на 141 кв. м з 2007 року. Дружина мажоритарника із БПП Федора Негоя має квартиру в Києві на 125 кв. м з 2013 року. Спільна частка (13%) у мажоритарника із «Батьківщини» Юрія Одарченка на квартиру (115 кв. м). Більша частка належить Олені Янчевій. Максим Поляков, «Народний фронт», має в декларації дві квартири в Києві: одна на 227 кв. м належить сестрі Олені Ісаєвій; друга — на 57 кв. м — дружині. В Олександра Пресмана, «Відродження», квартира на 43 кв. м з 2015 року. У дружини Владислава Севрюкова з БПП — квартира на 32 кв. м. Спільна з дружиною квартира з 2015 року є і в нардепа Олександра Долженкова, Опозиційний блок. Частка квартири є в дружини позафракційного Олега Мусія. Також нардеп зазначив оренду квартири у ФОП Спіженко Наталії Юріївни. Мажоритарник Вадим Нестеренко, БПП, має в декларації квартиру «іншого права користування».

Окрім того, за дослідженням ЧЕСНО, є народні депутати, які мають нерухомість поза межами міста, але у 30-км зоні від Києва. Йдеться про:

Ігоря Бриченка (дві квартири в Гатному), Артема Вітка (квартира в Софіївській Борщагівці), Євгенія Гєллєра (будинок у Козині), Руслана Демчака (житловий будинок у Крюківщині), Федора Негоя (три квартири дружини в Крюківщині і житловий будинок у Рославичах), Ігоря Молотка (будинок у Романкові), Дружина Ігоря Мосійчука, РПЛ, декларує будинок в оренді на 497 квадратних метрів у Білогородці Києво-Святошинського району, що вказано як фактичне місце проживання.

Зауважимо, що у нардепів Ігоря Молотка і Федора Негоя є житло і в Києві, і в 30-км зоні.

"Відтак, бюджет міг би зекономити на 21 народному депутату за місяць 430 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

За даними аналізу витрат на житло нардепів CEDEM, якби народні обранці проживали у власних столичних помешканнях, державний бюджет України міг заощадити мінімум 4,4 мільйони гривень на рік.