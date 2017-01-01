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    Ляшко вирішив позбавитись від депутата, син якого пограбував крамницю

    Ляшко «співчуває» колезі Попову та все ж закликає його скласти мандат
    Лідер Радикальної партії Олег Ляшко закликав свого однопартійця та нардепа Ігоря Попова, син якого звинувачується в розбійному нападі на магазин, скласти депутатський мандат. Про це Ляшко написав на своїй сторінці у Facebook. «Я щиро співчуваю моєму колезі Ігорю Попову, але в ситуації, яка склалася, вважаю, що він повинен скласти
    • Вчора, 22:10
    • Розсилка
    Олег Ляшко
    Фото: Главком
    Олег Ляшко

    Ляшко «співчуває» колезі Попову та все ж закликає його скласти мандат

    Лідер Радикальної партії Олег Ляшко закликав свого однопартійця та нардепа Ігоря Попова, син якого звинувачується в розбійному нападі на магазин, скласти депутатський мандат.

    Про це Ляшко написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Я щиро співчуваю моєму колезі Ігорю Попову, але в ситуації, яка склалася, вважаю, що він повинен скласти депутатський мандат, який отримав за списком Радикальної партії», - зазначив Ляшко.

    На його думку, зараз Попову треба «не за депутатський мандат триматися, а зайнятися вихованням власного сина, щоб він більше не завдавав горя ні батькам, ні людям».

    «Я чекаю від Ігоря мужності прийняти не просте, але політично відповідальне рішення перед своєю сім'єю, командою і суспільством», - резюмував лідер Радикальної партії.

    Варто зазначити, що Ляшко не закликав здати мандат нардепів від РПЛ Ігоря Мосійчука, після оприлюднення відео, де він просить і отримує хабар за допомогу в підприємницькій діяльності, та Сергія Рибалка, якого підозрювали у торгівлі з окупованими територіями Донбасу.

    26 листопада, двоє невідомих у балаклавах  скоїли розбійний напад що на продуктовий магазин «Святковий»на пр-ті Рокоссовського, 3, після чого один зі злочинців був затриманий.

    Потім депутат від «Радикальної партії Олега Ляшка» Ігор Попов повідомив, що його 14-річний син скоїв злочин.

    Синові нардепа Попова вручили підозру в розбої. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.

    Також повідомлялося, що син нардепа Попова підозрюється у ще п’яти пограбуваннях за місяць.

    29 листопада суд відправив сина  Попова під домашній арешт.

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