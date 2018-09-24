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    Експерти розповіли про справи засуджених в Україні довічно за сумнівними вироками

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    Експерти розповіли про справи засуджених в Україні довічно за сумнівними вироками

    Експерти ХПГ дослідили 8 справ засуджених довічно, за радянським КПК в редакції 1960 року

    24 вересня в інформаційному агентстві «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Механізм виправлення судових помилок: 20 справ засуджених довічно за сумнівними вироками».

    Учасники: Олег Левицький, адвокат, керівник громадської приймальні УГСПЛ; Андрій Діденко, координатор програм Харківської правозахисної групи, запрошені народні депутати - автори законопроекту №2033а, представник Уповноваженого ВРУ з прав людини.

    Учасники прес-конференції обговорять наступні питання: механізм виправлення судових помилок; які наслідки реформи 2010 Верховного суду, якого було позбавлено повноважень перегляду кримінальних справ в порядку виключного провадження; доля проекту Закону України №2033а, який отримав схвальний висновок від Генерального директорату з прав людини та верховенства права РЄ; експерти ХПГ дослідили 8 справ засуджених довічно, за радянським КПК в редакції 1960 року, за судовими рішеннями, що викликають розумний сумнів щодо своєї справедливості.

    Дивіться трансляцію прес-конференції:

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