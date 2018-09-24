У Порошенка спростували інформацію про російський бізнес президента



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Президент Петро Порошенко

Герасимов заявив, що знає, в чиїх інтересах укладений каталог «фейків», які поширювалися проти президента України протягом останніх років

Чутки про нібито наявність у президента України Петра Порошенка бізнесу в РФ, так само як і інша недостовірна інформація, викладена в листі групи народних депутатів, є брудною технологією частини його підписантів, заявляє лідер парламентської фракції партії Блок Петра Порошенко Артур Герасимов.

Як повідомляє прес-служба партії, за його словами, Севастопольський морський завод був конфіскований і націоналізований окупантами, Липецька кондитерська фабрика також давно закрита і не працює. «Безпідставними і неправдивими є будь-які твердження про нібито наявність у Петра Порошенка інших бізнесів в Росії», - підкреслив Герасимов.

На його переконання, немає сумніву, в чиїх інтересах укладений каталог «фейків», які поширювалися проти президента України протягом останніх років. «У цій писанині чітко проглядається почерк особи, незмінно присутньої в експертних моніторингах як лідер з розповсюдження брехні. І слід політичної сили, яка ніколи не була перебірливої в засобах боротьби за владу. Саме остання найактивніше і просуває тезу про неіснуючий бізнес Порошенка в Росії і з Росією, в тому числі не гребує займатися цим і на телеканалах, які взяли на себе роль п'ятої колони Кремля», - стверджує лідер фракції.

Політик також не виключає, що ці звинувачення є «спробою відволікти увагу від секретних поїздок емісарів Тимошенко в Москву, від її загадкової, але дуже красномовної відсутності в Раді» під час голосування закону за визнання РФ агресором, і т.п.

«Ми виступаємо за цивілізовану полеміку між провладними та опозиційними силами, дискусію щодо програмних і стратегічних речей. При цьому закликаємо утримуватися від поширення недостовірної інформації», - сказав Герасимов.

Джерело: Інтерфакс-Україна