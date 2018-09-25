Керівник НКРЕКП озвучила депутатам список законодавчих пропозицій



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Голова НКРЕКП Оксана Кривенко під час Комітетських слухань у Верховній Раді України

Кривенко пропонує вдосконалити функціонування НКРЕКП і функціонування ринків

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розраховує на підтримку Верховної Ради України щодо законодавчого врегулювання проблемних питань в частині діяльності Комісії та сфер її регулювання.

«Ми дуже розраховуємо на підтримку парламенту і вже в своїй роботі ми стикнулись з тим, що є певні законодавчі колізії. Якщо глобально подивитись на необхідні законодавчі зміни, яких ми прагнемо і до яких ми можемо надати свої пропозиції, то їх можна поділити на дві основні частини: функціонування Регулятора і функціонування ринків», - заявила Голова НКРЕКП Оксана Кривенко під час Комітетських слухань у Верховній Раді України.

Голова Національного Регулятора перш за все пропонує удосконалити норми Закону «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», усунути протиріччя та неузгодженість з іншими законодавчими актами, зокрема:

Змінити норми щодо обов'язковості публікації рішень Регулятора в газеті «Урядовий кур’єр». На сьогоднішній день Законом передбачено, що всі рішення набувають чинності тільки після їх публікації в газеті «Урядовий кур’єр», водночас лише 60% Рішень НКРЕКП були опубліковані. Для прикладу: є Рішення про зниження тарифів на теплопостачання по окремим ліцензіатам, які на сьогодні так і не були опубліковані.

Уточнити питання фінансування Регулятора. На сьогоднішній день немає змін в Бюджетному Кодексі, які б передбачали постійну щорічну статтю витрат Національного Регулятора.

Встановити чіткі повноваження щодо регулювання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів. НКРЕКП важливо мати інструменти захисту прав споживачів, для цього потрібно визначити мінімальні стандарти для подальшого контролю за ними.

Унормувати положення законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». На сьогоднішній день існує невідповідність термінів та періоду перевірок, це суттєва проблема, яка потребує врегулювання. Такі колізії зменшують рівень оперативного контролю Регулятора за порушенням ліцензійних умов.

Уточнити види санкцій, що застосовуються в процесі регулювання та контролю. Вирішення даної проблеми дозволить ефективно коригувати обсяг невикористаних коштів у тарифах наших ліцензіатів.

Забезпечити зміну строків підготовки та подання звіту про діяльність Регулятора, річного плану державного контролю та проекту кошторису. На сьогоднішній день Законом визначений термін звітування – 01 квітня, водночас якісне опрацювання всіх показників звітного року вимагає кропіткої роботи, тому є необхідність зміни строків підготовки та подання звіту про діяльність Регулятора.

«Перераховані зміни дозволять здійснити крок до функціональної незалежності Регулятора», - наголосила Оксана Кривенко.

Для повної імплементації європейського законодавства на ринку природного газу та усунення протиріч і неузгодженостей з іншими законодавчими актами пропонується:

Внести зміни до Закону України «Про публічні закупівлі» для забезпечення добового балансування в оптимальному режимі.

Врегулювати протиріччя Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та інших законодавчих норм, в частині обслуговування внутрішньо-будинкових мереж.

Вирішити питання функціонування спеціальних рахунків на ринку природного газу.

Уточнити розмір штрафних санкцій та інші види санкцій на ринку природного газу.

З метою забезпечення ефективного функціонування ринку електричної енергії пропонується вирішити наступні проблемні питання:

Врегулювати питання конкурсних процедур по будівництву генеруючої потужності.

Внести уточнення в термінологію, зокрема – «малий непобутовий споживач».

Врегулювати питання договірних відносин між оператором системи розподілу та споживачем.

Врегулювати питання щодо передачі персональних даних для конкурсних процедур та зміни постачальника.

Коментуючи запитання щодо невирішених проблемних питань за перші три місця роботи нового складу НКРЕКП, очільник Національного Регулятора зазначила: «Усі проблемні питання, які накопичились, неможливо врегулювати за три місяці нашої роботи. Дійсно лишаються проблемні питання, над якими ми будемо продовжувати роботу. Ми працюємо і будемо працювати прозоро, відкрито. Ми готові до обговорень та спілкування з парламентом, споживачами, громадськістю. Якщо ми консолідовано включимось в цю роботу і конструктивно будемо працювати, думаю, проблем у всіх сферах регулювання стане менше. Ми очікуємо на допомогу, підтримку та розуміння».

Нагадаємо, що 21 вересня поточного року Комітет Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки провів Комітетські слухання на тему: «100 днів роботи оновленої НКРЕКП. Чи стала комісія більш професійна та незалежна».

У роботі Комітетських слухань взяли участь Голова та члени НКРЕКП, представники депутатського корпусу Верховної Ради України, керівники найбільших підприємств нафтогазового та енергетичного комплексу, експертна спільнота та громадськість.