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    Економіка та фінанси

    Нацбанк: ВВП зростає вище очікуваного

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    <p>Економіка України зростає швидше, ніж очікувалося, кажуть в НБУ</p> - Нацбанк: ВВП зростає вище очікуваного

    Економіка України зростає швидше, ніж очікувалося, кажуть в НБУ

    Основним двигуном зростання реального ВВП України залишається внутрішній попит, перш за все, споживчий

    У другому кварталі 2018 року валовий внутрішній продукт України зріс на 3,8% в річному обчисленні проти очікуваних Нацбанком 3,2%. Про це йдеться в коментарі НБУ на сайті регулятора.

    «Українська економіка прискорила зростання з 3,1% в І кварталі до 3,8% в II кварталі 2018 року в річному вимірі. Порівняно з попереднім кварталом, зростання ВВП склало 1,0% сезонно-скоригованого», - йдеться в коментарі.

    Різниця між прогнозом Національного банку і фактичним показником пояснюється, перш за все, раннім стартом збору врожаю цього року. За вирахуванням цього фактора динаміка реального ВВП загалом відповідала очікуванням НБУ.

    У Нацбанку відзначають, що загалом основним двигуном зростання реального ВВП очікувано залишається внутрішній попит, перш за все, споживчий.

    За даними НБУ, споживчий попит продовжував упевнено посилюватися. По-перше, суттєве зростання споживання продемонстрував сектор державного управління (на 11,0% г/г, порівняно зі зниженням на 1,4% г/г у попередньому кварталі). Це обумовлено істотними вищими витратами на субсидії населенню на оплату послуг ЖКГ через більш низьку температуру і довгого опалювального сезону цього року в порівнянні з минулим.

    По-друге, продовжує збільшуватися частка споживання домогосподарств. За підсумками II кварталу українці наростили споживчі витрати на 4,2% г/г внаслідок зростання реальної заробітної плати, грошових переказів в Україну і пенсій (зокрема, через підвищення пенсійних виплат військовослужбовцям), а також поліпшення споживчих настроїв населення.

    «Збереження високих темпів зростання споживчого попиту зумовило прискорення зростання ВДВ (валової доданої вартості) більшості секторів послуг, зокрема транспорту, охорони здоров'я, мистецтва, спорту, розваг та відпочинку», - йдеться в повідомленні.

     

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