Уряд презентує у Раді проект бюджету-2019 трансляція



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Фото: Главком Венрховна Рада ознайомиться з проектом держбюджету на 2019 рік

Проект бюджету представлятиме виконувач обов'язків міністра фінансів України Оксана Маркарова

Кабінет міністрів у п'ятницю, 21 вересня, представляє у Верховній Раді проект закону про Державний бюджет на 2019 рік.

Ранкове пленарне засідання у п'ятницю традиційно розпочинається з години запитань до уряду, під час якої відбувається представлення проекту закону №9000 «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

Проект бюджету представлятиме виконувач обов'язків міністра фінансів України Оксана Маркарова.

Після оголошення депутатських запитів Рада планує розглянути зміни до деяких законодавчих актів щодо забезпечення гарантій підвищення спортивної майстерності молоді.

У проекті державного бюджету на 2019 рік, який був презентований 14 вересня Кабінет міністрів передбачив 209,5 млрд грн на обороноздатність, підтримавши, серед іншого, ініціативу щодо підвищення заробітної плати військовослужбовця.

Уряд 14 вересня направив проект бюджету до Верховної Ради.

Наразі на сайті парламенту опубліковано проект бюджету: в ньому, зокрема передбачається, що долар буде по 29,4 грн на кінець 2019 року.

Президент Петро Порошенко не підпише закон про державний бюджет на 2019 рік у разі відсутності в ньому підвищення рівня грошового забезпечення українських солдатів не менш ніж на 30%, підвищення мінімальної зарплати до 4200 гривень, збереження Дорожнього фонду та соціальних програм, що діють у поточному році.