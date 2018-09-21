Хто буде винен, якщо в Україні станеться дефолт?

Відставка уряду, імпічмент президента, перевибори парламенту - це буде лише початок

Що ж. Невтішна новина. МВФ грошей не дасть поки не побачить затверджений бюджет.

З підвищеними тарифами для населення, реальним курсом долара і усіма іншими «приємними» перед виборами Президента «плюшками» для виборця.

З моїх переговорів із депутатами різних фракцій стає зрозуміло що сьогодні голосів немає. Бо як з усім цим «злетіти» ніхто не розуміє.

А оскільки, ситуація явно патова, то очевидно негайно почнуть шукати винного.

На Парламент звалити не вдасться, той слухняно приймав усі економічні закони які подавала влада.

Тому нас чекає яскрава еквілібристика палаючим чемоданом без ручки, під назвою «відповідальна влада».

Бо іноді так буває,що влада це ще й відповідальність.

Пс. Якщо буде дефолт то «вигрєбуть» усі. Спочатку звичайні громадяни, а потім уся влада скопом. І відставка Уряду і імпічмент Президента і перевибори Парламенту це буде лише початок.

Джерело: Блог Леоніда Ємця

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