За вісім місяців держбюджет виконаний майже на 99% - Мінфін



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Виконувач обов'язків міністра фінансів України Оксана Маркарова звітувала про виконання бюджету-2018

Усі значні видатки профінансовано, - повідомила Маркарова

За 8 місяців 2018 року державний бюджет виконаний майже на 99%. Про це під час представлення проекту закону державного бюджету на 2019 рік заявила виконувач обов'язків міністра фінансів України Оксана Маркарова.

«За 8 місяців державний бюджет виконаний майже на 99%, як по доходах, так і усі значні видатки профінансовано», - повідомила Маркарова.

У проекті державного бюджету на 2019 рік, який був презентований 14 вересня Кабінет міністрів, передбачив 209,5 млрд грн на обороноздатність, підтримавши, серед іншого, ініціативу щодо підвищення заробітної плати військовослужбовця.

Уряд 14 вересня направив проект бюджету до Верховної Ради.

Наразі на сайті парламенту опубліковано проект бюджету: в ньому, зокрема передбачається, що долар буде по 29,4 грн на кінець 2019 року.

Президент Петро Порошенко не підпише закон про державний бюджет на 2019 рік у разі відсутності в ньому підвищення рівня грошового забезпечення українських солдатів не менш ніж на 30%, підвищення мінімальної зарплати до 4200 гривень, збереження Дорожнього фонду та соціальних програм, що діють у поточному році.