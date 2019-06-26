Забудовники, коуч-фасилітатор та футболіст. Досьє на львівських мажоритарників Зеленського

Ці люди представлятимуть «Слугу народу» на виборах у норовливій Львівській області

На минулих президентських виборах Львівська область єдина проявила норов. Коли вся країна хором голосувала за Зеленського, гонорові львів’яни віддали перевагу (близько 63%) Петрові Порошенку.

Як же тепер новий президент шукає підхід до сердець галичан? Дострокові парламентські вибори дають відповідь на це питання. У кінці минулого тижня провладна партія «Слуга народу» оприлюднила списки своїх кандидатів на мажоритарних округах.

На 12-ти округах Львова та області партію чинного президента представлять забудовники, підприємці, коуч-фасилітатор та… футболіст. Більшість з цих кандидатів мало відомі у масштабах країни. Тому інколи складається враження, що їх висунення носить формальний характер, так би мовити, для галочки. Роль багатьох висуванців партії влади, очевидно, зведеться до того, аби не заважати справжнім господарям округів, зокрема одіозним братам Дубневичам, у черговий раз виграти мандат.

Зазначимо, що станом на вчора сайт Центральної виборчої комісії мажоритарних кандидатів від «Слуги народу» ще не опублікував.

Катерина Шубка

Округ №115 - Сихівський район, частина Личаківського району міста Львова

Колишня прокурорка Львівської прокуратури №1, яка нині займається адвокатською діяльністю: співвласниця адвокатського об’єднання «Вест партнерс». За сумісництвом – заступник голови правління ПАТ «Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту».

Конкурувати на окрузі, серед інших, буде із самовисуванцем - нардепом Михайлом Хмілем («Народний фронт») та Наталею Піпою від партії «Голос».

Ростислав Мельник

Округ № 116 - Залізничний район, частина Шевченківського району міста Львова

Львівський забудовник - голова правління будівельної корпорації «Ріел». Саме ця компанія неодноразово опинялась у центрі скандалів у зв’язку зі забудовою центру міста Лева.

Окрім «Ріелу», Ростислав Мельник керує ТОВ «Агробудівельник». Засновником цього підприємства був також Олег Шуптар, який в свою чергу разом зі Степаном Кубівим, чинним першим віце-прем’єр-міністром, значиться серед співзасновників ГО «Фонд Стрийського парку».

Батько Ростислава Мельника – Леонід – пройшов шлях від члена Народного руху України до керівника передвиборчого штабу Віктора Януковичу на Львівщині в 2004 році, в 2009-му був керівником обласного виборчого штабу Партії регіонів.

Сам кадидат у нардепи також має політичний досвід: був помічником народного депутата Ярослава Кендзьора (блок «Наша Україна» 4-го та 6-го скликань). За освітою – лікар.

Його основною конкуренткою є Ірина Подоляк від «Самопомочі», яка на минулих виборах здобула перемогу на цьому ж окрузі.

Львівські активісти, які виступають проти незаконних забудов, категорично проти того, щоб їхні округи у парламенті наступного скликання представляли Шубка і Мельник. Так, представниця громадської ініціативи «Народна дія», доцентка Львівської Національної академії мистецтв Олеся Дацко заявила у себе на сторінці у Facebook таке: «Одіозний Мельник, непотоплюваний і безкарний при усіх владах тепер суне до парламенту. «Обліко моралє» ще той. Розвалив пам’ятку. Суд зобов’язав її відбудувати. Але плювати він хотів на державу, її історію. Тепер через Верховну Раду буде лобіювати знищення нашого життєвого простору. Бо повірити, що він йде до парламенту наші з вами інтереси захищати - хіба глухий і сліпий повірить».

Щодо Шубки активістка також не стримувала емоцій: «Колишня прокурорша міської прокуратури Шубка Катерина Павлівна, яка злила купу справ за нищення пам’яток забудовниками, зокрема, на пл. Ринок, 36, на вул. Краківській-Вірменській... А вгадайте-но, кому допомагає пані Катерина відстоювати інтереси в судах як адвокат зараз? Забудовника Ростислава Мельника!».

Роман Фединяк

Округ №117 - Галицький, Франківський райони, частина Шевченківського району міста Львова

25-річний підприємець в галузі юридичного аудиту первинної нерухомості та аналізу ринку інвестиційних пропозицій, довірена особа Зеленського на Львівщині.

У мережі зберіглося резюме Фединяка дворічної давнини, з якого видно, що свій кар’єрний шлях від починав з кабінетів Львівської облдержадміністрації у департаменті міжнародного співробітництва. Протримався на держслужбі лише дев’ять місяців. Крім того, з CV довіреної особи президента на Галичині випливає, що він – не командний гравець, англійську знає посередньо. Два роки тому Фединяк претендував на скромну посаду «менеджера по роботі з клієнтами».

Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Історія».

Зауважимо, що конкурент у Фединяка на цьому окрузі буде вельми потужний: Ярослав Рущишин від «Голосу» - підприємець, який шиє одяг для Zara - найбільшого виробника одягу та аксесуарів у світі. Ще одна конкурентка на окрузі – Оксана Юринець, чинний нардеп від Блоку Петра Порошенка.

Артем Федецький

Округ №118 - частина Личаківського, частина Шевченківського районів міста Львова, Пустомитівський район

34-річний футболіст-професіонал з ФК «Карпати», гравець Національної збірної. Федецький – не єдиний професійний спортсмен у ЗеКоманді: у виборчому списку політсили є і чемпіон світу і срібний призер Олімпійських ігор з греко-римської боротьби Жан Беленюк і легкоатлетка (потрійний стрибок та стрибки у довжину), чемпіонка світу, бронзова призерка Олімпійських ігор, триразова чемпіонка Європи Ольга Саладуха.

У прес-службі «Слуги народу» наголошують, що Федецький має не лише спортивну кваліфікацію: він закінчив волинське відділення «Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Маркетинг».

Один з конкурентів Федецького на окрузі – одозний та впливовий Богдан Дубневич, чинний нардеп від БПП, який у 2014 році здобув перемогу саме на цьому окрузі. ЗМІ звинувачували його у кнопкодавстві. Наразі є фігурантом 39 антикорупційних розслідувань,повязаних із заробітками на тендерах державних підприєства, зокрема «Укрзалізниці».

Орест Кавецький

Округ №119 - Бродівський, Буський, Радехівський райони, частина Кам’янка-Бузького району

Засновник підприємства «Ламар Груп», що займається з виробництвом молочних продуктів. Раніше був керівником торговельного центру «Рута» у Львові, засновником якого був його батько, Юрій Кавецький.

Повний тезка Кавецього є також засновником сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Відродження села». У сторінці на Facebook презентує себе як захисник українського села.

Закінчив факультет міжнародних відносин Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Один з його конкурентів на окрузі – кандидат від «Голосу» Олег Шиба, голова наглядової ради першого добровольчого мобільного шпиталю, член «Української галицької партії».

Леся Голяк

Округ №120 - Городоцький, Мостиський райони, частина Самбірського району

Консультант з бухгалтерського обліку та оподаткування, одна зі співзасновників ТОВ «Консалтинг бізнес-сервіс».

Закінчила Львівську комерційну академію за спеціальністю «Фінанси».

Один із конкурентів Голяк – Ярослав Дубневич, нардеп від БПП, який минулого разу здобув перемогу на цьому окрузі. Разом зі братом Богданом (згаданий вище кандидат на окрузі №118) є фігурантом низки кримінальних розслідувань. Є підозри, що виставляючи не дуже відомих кандидатів, партія президента просто зливає ці округи їх давнім господарям братам Дубневичам.

Орест Саламаха

Округ №121 - міста Борислав, Дрогобич, Трускавець, Дрогобицький район

Ще один забудовник-кандидат у нардепи, директор ТЗОВ «БудІнвестКом».

Має дві вищі освіти: закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Менеджмент – логістика», а також Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю «Правознавство».

Цей округ багатий на кандидатів – станом на 25 червня, за даними ЦВК, їх вже зареєстрували 12, і це не межа. Основний конкурент – колишній народний депутат від «Батьківщина», ексзаступник міністра охорони здоров’я, доктор медичних наук Роман Ілик. На парламентських виборах 2012 року Ілик здобув перемогу саме на цьому окрузі.

Андрій Шумський

Округ №122 - Жовківський, Яворівський райони

Засновник і директор приватного підприємства «ПромБудСервіс». Компанія торгує будівельними матеріалами. Згідно з інформацією на сторінці Facebook кандидата у нардепи, він сповідує націоналістичні погляди.

За спеціальністю Шумський інженер-механік, закінчив Національний університет «Львівська політехніка».

На цьому окрузі, як і на сусідньому, 121-у, чимало кандидатів. Конкурентом Шумському може стати Віталій Андрейко від партії «Голос» - директор приватного підприємства «Комфортмістобуд».

Наталія Квасецька

Округ №123 - місто Новий Розділ, Золочівський, Миколаївський, Перемишлянський райони

Освітянка та громадська активістка, у 2006 році була членом територіального виборкому на окрузі №115.

Навчалася у Тернопільському національному педагогічному університеті на фізико-математичному факультеті за спеціальністю «Соціальний працівник».

Серед конкурентів у Квасецької: Тарас Батенко від «Укропу» та Тарас Чолій від «Голосу». Оскільки на одному окрузі змушені боротися представники партій, які пов’язані з одним і тим самим олігархом, - «Слуга народу» та «Укроп», є підозра, що висунення маловідомої Квасецької – формальність. Набагато впливовішому Батенку просто не створюють зайвої конкуренції.

Юрій Камельчук

Округ №124 - місто Червоноград, Сокальський район, частина Кам’янка-Бузького району

Бізнес-тренер, коуч з розвитку, фасилітатор (людина, яка забезпечує успішну колективну комунікацію, - «Главком»), журналіст, НЛП-практик, психолог, програміст, маркетолог, фінансист та ще бозна-хто, - принаймні, так себе презентує кандидат. Камельчук та його дружина заробляють коучингом, їхня 17-річна донька навчається у Сполучених Штатах.

Закінчив факультет журналістики Львівського національного університету ім. І. Франка.

Конкуренти у фасилітатора дуже сильні. На цьому окрузі балотується один з найуспішніших міністрів нинішнього уряду, глава Мінекології Остап Семерак. За часів його керівництва відомство встигло втілити низку важливих ініціатив: зокрема спільний з Японією та Іспанією проект, спрямований на підвищення енергоефективності – за «кіотські гроші», зведення сховища ядерних відходів. Семерак також на відміну від багатьох членів уряду Гройсмана не засвітився у корупційних скандалах. До того ж він сам родом зі Львівщини.

По-друге, на цьому ж окрузі балотується Олег Мусій – екс-міністр охорони здоров’я, чинний нардеп, якому виборці на цьому окрузі віддали перевагу під час минулих виборів.

Микола Яворський

Округ №125 - місто Самбір, Сколівський, Старосамбірський, Турківський райони, частина Самбірського району

Ще один будівельник, а за сумісництвом журналіст від політсили Зеленського. Нині співвласник і директор будівельної компанії «Серкон-Груп».

Навчався у Природничо-технічному ліцеї при Національному лісотехнічному університеті України за спеціальністю «Лісове господарство». Освіту продовжив у Львівському університеті бізнесу та права за спеціальністю «Журналістика».

Основний конкурент на окрузі – самовисуванець, чинний нардеп від БПП Андрій Лопушанський, який тут переміг на минулих виборах. Член Конгресу українських націоналістів. Сприяв встановленню пам'ятників Степану Бандері у низці містечок Львівщини.

Володимир Наконечний

Округ №126 – міста Моршин, Стрий, Жидачівський, Стрийський райони

Кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин Київського національного університету культури та мистецтв, викладач.

Варто зазначити, що студенти вельми прихильно ставляться до Наконечного. На сайті «СтудЗона» він має непоганий рейтинг: з 17 студентів, які висловилися про цього викладача, 16 похвалили його.

Закінчив Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Франка за спеціальністю «Вчитель історії та українознавства», після того навчався на факультеті журналістики та міжнародних відносин Київського університету культури за спеціальністю «Міжнародні відносини».

Основний конкурент на окрузі – нардеп від БПП Андрій Кіт, який переміг на цьому окрузі у 2014-му.

Наталія Сокирчук, «Главком»