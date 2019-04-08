Чи є логіка в стосунках між росіянами і владою РФ?

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Протестувальники вимагають звільнити губернатора, який взявся виконувати вказівку Москви. У кого вимагають? Правильно, у Москви...

Мовою оригіналу

В очередной раз пытаюсь понять логику взаимоотношения россиян с собственной властью, и, хоть убейте, не понимаю.

Итак, вчера жители Архангельска провели массовые акции протеста против строительства в Архангельской области полигона для вывоза мусора из Москвы и др. регионов РФ. В акции участвовало (по разным данным) от 5 тыс до 12 тыс человек. Для путинской России такой масштабный протест – просто вынос мозга.

Идем дальше. Если здраво рассуждать, такой проект полигона был, конечно же, инициирован Москвой. Это как бы очевидно.

И что требуют протестующие? Уволить губернатора, который принялся выполнять указание Москвы на размещение такого полигона. У кого требуют, чтобы уволили? Правильно, у Москвы…





Джерело: блог Дмитра Тимчука

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