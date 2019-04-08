ЦВК: змінити місце голосування можна до 15 квітня
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Розсилка
Проведення передвиборної агітації дозволено до опівночі 19 квітня
Змінити місце голосування для участі у другому турі виборів президента України громадяни можуть до 15 квітня включно. Про це йдеться у календарному плані заходів з підготовки та проведення повторного голосування з виборів президента України, що відбудеться 21 квітня.
Згідно з документом, звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців для тимчасової зміни місця голосування без зміни місця реєстрації українці можуть до 15 квітня включно.
Люди, які за станом здоров'я не можуть прийти для голосування на виборчу дільницю, до 20.00 19 квітня можуть подати до дільничної виборчої комісії поштою або через інших осіб власноруч написану заяву з проханням забезпечити голосування за місцем перебування, до якої додається довідка з медичної установи.
У плані також вказано, що виборчі бюлетені державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна» має виготовити до 14 квітня включно. Також зазначається, що проведення передвиборчої агітації дозволено до 24.00 19 квітня.
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Зеленський Володимир Олександрович30.24%
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Порошенко Петро Олексійович15.95%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.40%
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Бойко Юрій Анатолійович11.67%
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Гриценко Анатолій Степанович6.91%
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Смешко Ігор Петрович6.04%
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Ляшко Олег Валерійович5.48%
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Вілкул Олександр Юрійович4.15%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.62%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
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Шевченко Олександр Леонідович0.57%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
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Балашов Геннадій Вікторович0.17%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
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Безсмертний Роман Петрович0.14%
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Бондар Віктор Васильович0.11%
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Тарута Сергій Олексійович0.10%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
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Богословська Інна Германівна0.09%
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Петров Володимир Володимирович0.08%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
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Каплін Сергій Миколайович0.08%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
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Мороз Олександр Олександрович0.06%
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Журавльов Василь Миколайович0.05%
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Кривенко Віктор Миколайович0.04%
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Кива Ілля Володимирович0.03%
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Габер Микола Олександрович0.03%
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Ващенко Олександр Михайлович0.03%
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Данилюк Олександр Володимирович0.02%
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Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
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Соловйов Олександр Миколайович0.02%
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Новак Андрій Яремович0.02%
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Купрій Віталій Миколайович0.02%
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Ригованов Руслан Олександрович0.02%
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Насіров Роман Михайлович0.01%
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Носенко Сергій Михайлович0.01%
Раніше в ЦВК заявили, що офіційні дебати кандидатів на пост президента України Володимира Зеленського та Петра Порошенка коштом з державного бюджету мають проводитися у студії «Суспільного».
Як повідомлялось, президент Петро Порошенко чекатиме Володимира Зеленського на дебати 14 квітня на НСК «Олімпійський».
Другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК.
Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.
Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.
Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).