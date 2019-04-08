ЦВК: змінити місце голосування можна до 15 квітня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Проведення передвиборної агітації дозволено до опівночі 19 квітня

Змінити місце голосування для участі у другому турі виборів президента України громадяни можуть до 15 квітня включно. Про це йдеться у календарному плані заходів з підготовки та проведення повторного голосування з виборів президента України, що відбудеться 21 квітня.

Згідно з документом, звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців для тимчасової зміни місця голосування без зміни місця реєстрації українці можуть до 15 квітня включно.

Люди, які за станом здоров'я не можуть прийти для голосування на виборчу дільницю, до 20.00 19 квітня можуть подати до дільничної виборчої комісії поштою або через інших осіб власноруч написану заяву з проханням забезпечити голосування за місцем перебування, до якої додається довідка з медичної установи.

У плані також вказано, що виборчі бюлетені державне підприємство «Поліграфічний комбінат «Україна» має виготовити до 14 квітня включно. Також зазначається, що проведення передвиборчої агітації дозволено до 24.00 19 квітня.

Вибори Президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ Недійсними визнано 1.18% бюлетенів

Раніше в ЦВК заявили, що офіційні дебати кандидатів на пост президента України Володимира Зеленського та Петра Порошенка коштом з державного бюджету мають проводитися у студії «Суспільного».

Як повідомлялось, президент Петро Порошенко чекатиме Володимира Зеленського на дебати 14 квітня на НСК «Олімпійський».

Другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).