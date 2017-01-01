Без «мечей времен КГБ»: Генпрокуратура получила новую символику

Генпрокурор отчитался о «финальном шаге ликвидации сталинской модели единоначальной всевластной машины»

Президент Украины Петр Порошенко указом №392/2017 от 29 ноября 2017 года утвердил новую эмблему и флаг Генпрокуратуры. 1 декабря документ опубликовали в официальном издании «Правительственный курьер», указ вступил в силу. Эмблема ГПУ будет выглядеть как круг темно-синего цвета, в центре которого помещено изображение серебряного меча



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Генпрокурор отчитался о «финальном шаге ликвидации сталинской модели единоначальной всевластной машины»

Президент Украины Петр Порошенко указом №392/2017 от 29 ноября 2017 года утвердил новую эмблему и флаг Генпрокуратуры.

1 декабря документ опубликовали в официальном издании «Правительственный курьер», указ вступил в силу.

Эмблема ГПУ будет выглядеть как круг темно-синего цвета, в центре которого помещено изображение серебряного меча периода княжеской эпохи острием вниз; он наложен на золотые весы. В центре эмблемы - малый герб Украины, по кругу - две золотые дубовые ветви.

Флаг Генпрокуратуры - прямоугольное полотнище темно-синего цвета с соотношением ширины к длине 2:3 с эмблемой по центру, которая занимает половину ширины полотнища.

«Указ президента о новой символике, которым заменено остатки зловещего щита с мечами времен ВЧК КГБ - не просто смена флага ГПУ. Это финальный шаг ликвидации сталинской модели единоначальной всевластной машины», - написал в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

Facebook Юрия Луценко

Как известно, 1 декабря отмечается День работников прокуратуры.

Джерело: 112 Україна