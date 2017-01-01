Директора лагеря «Виктория» опять арестовали

Судейская коллегия отменила возможность внесения залога

Апелляционный суд Одесской области в четверг, 30 ноября, вернул в СИЗО директора детского лагеря «Виктория» Петроса Саркисяна. Судейская коллегия ходатайство прокуратуры удовлетворила частично: отменить возможность внесения залога, а также вернуть Саркисяна в СИЗО сроком на 47 суток. На днях суд удовлетворил ходатайство прокуратуры



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Фото: «Репортер» Петрос Саркисян

Судейская коллегия отменила возможность внесения залога

Апелляционный суд Одесской области в четверг, 30 ноября, вернул в СИЗО директора детского лагеря «Виктория» Петроса Саркисяна.

Судейская коллегия ходатайство прокуратуры удовлетворила частично: отменить возможность внесения залога, а также вернуть Саркисяна в СИЗО сроком на 47 суток.

На днях суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Одесской области и Саркисяна отстранили от должности. Его обвиняют в служебной халатности, приведшей к гибели трех детей во время масштабного пожара в лагере.

14 ноября суд продлил Саркисяну меру пресечения в виде содержания под стражей, определив залог в 128 тыс. гривен.

Адвокат обвиняемого почти сразу внес деньги, и его клиент вышел на свободу.

Напомним, масштабный пожар в детском оздоровительном лагере «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября.

Работники лагеря полчаса пытались потушить масштабный пожар своими силами, и только потом вызвали спасателей.

Огонь полностью уничтожил один из деревянных корпусов. В момент возгорания там находилось 42 ребенка. В результате пожара погибли трое детей.

Джерело: УНН