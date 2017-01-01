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    Директора лагеря «Виктория» опять арестовали

    Судейская коллегия отменила возможность внесения залога
    Апелляционный суд Одесской области в четверг, 30 ноября, вернул в СИЗО директора детского лагеря «Виктория» Петроса Саркисяна. Судейская коллегия ходатайство прокуратуры удовлетворила частично: отменить возможность внесения залога, а также вернуть Саркисяна в СИЗО сроком на 47 суток. На днях суд удовлетворил ходатайство прокуратуры
    • Вчора, 17:15
    • Розсилка
    <p>Петрос Саркисян</p>
    Фото: «Репортер»

    Петрос Саркисян

    Судейская коллегия отменила возможность внесения залога

    Апелляционный суд Одесской области в четверг, 30 ноября, вернул в СИЗО директора детского лагеря «Виктория» Петроса Саркисяна.

    Судейская коллегия ходатайство прокуратуры удовлетворила частично: отменить возможность внесения залога, а также вернуть Саркисяна в СИЗО сроком на 47 суток.

    На днях суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Одесской области и Саркисяна отстранили от должности. Его обвиняют в служебной халатности, приведшей к гибели трех детей во время масштабного пожара в лагере.

    14 ноября суд продлил Саркисяну меру пресечения в виде содержания под стражей, определив залог в 128 тыс. гривен.

    Адвокат обвиняемого почти сразу внес деньги, и его клиент вышел на свободу.

    Напомним, масштабный пожар в детском оздоровительном лагере «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября.

    Работники лагеря полчаса пытались потушить масштабный пожар своими силами, и только потом вызвали спасателей.

    Огонь полностью уничтожил один из деревянных корпусов. В момент возгорания там находилось 42 ребенка. В результате пожара погибли трое детей.

    Джерело: УНН

    суд адвокат
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