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    Джамала будет выбирать, кто поедет на «Евровидение»

    Певица заявила, что ожидает увидеть на сцене интересных личностей
    Победительница «Евровидения-2016» Джамала снова станет судьей Национального отбора песенного конкурса следующего года. В феврале певица во второй раз займет место за судейским столом. «Я ожидаю хороших песен, интересных личностей на сцене, харизмы и сумасшедшей энергетики, исходящей от исполнителей. В прошлом году было много
    • Сьогодні, 12:13
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    Певица заявила, что ожидает увидеть на сцене интересных личностей

    Победительница «Евровидения-2016» Джамала снова станет судьей Национального отбора песенного конкурса следующего года.

    В феврале певица во второй раз займет место за судейским столом.

    «Я ожидаю хороших песен, интересных личностей на сцене, харизмы и сумасшедшей энергетики, исходящей от исполнителей. В прошлом году было много хороших артистов, но такого персонажа, который явно был бы на голову выше других, на мой взгляд, не было», - рассказала Джамала.

    Напомним, запланировано два полуфинала (10 и 17 февраля) и финал (24 февраля), во время которого определится имя представителя от Украины на «Евровидении», которое пройдет 8-12 мая в португальском Лиссабоне.

    Ведущим национального отбора участника «Евровидения-2018» станет известный шоумен и комик Сергей Притула.

    Джерело: Подробности

    Джамала
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