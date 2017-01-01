Эстония вошла в тройку самых безналичных стран Европы

Доля покупок в Эстонии, совершенных без использования наличных, составила 52%

Эстония вошла в число государств зоны евро, быстрее всего избавляющихся от купюр и монет в обиходе. Жители этой балтийской страны больше половины каждодневных покупок оплачивают банковскими карточками или другими безналичными способами. Исследование, проведенное Европейским центральным банком, показало, что лидерами в процессе перехода от



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Доля покупок в Эстонии, совершенных без использования наличных, составила 52%

Эстония вошла в число государств зоны евро, быстрее всего избавляющихся от купюр и монет в обиходе.

Жители этой балтийской страны больше половины каждодневных покупок оплачивают банковскими карточками или другими безналичными способами.

Исследование, проведенное Европейским центральным банком, показало, что лидерами в процессе перехода от наличных денег к более современным средствам оплаты в зоне евро являются страны Бенилюкса, Эстония и Финляндия.

В Нидерландах доля покупок, совершенных домохозяйствами без использования наличных, в 2016 году составила 55%, в Эстонии - 52%. Третье место заняла Финляндия, где 46 из каждых 100 сделок в так называемых «точках продаж» (point of sale, POS) были совершены при помощи банковских карточек, электронных кошельков, мобильных телефонов и других безналичных средств оплаты.

Напомним, Национальный банк Украины рассматривает возможность отказа от чеканки монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, так как стоимость изготовления таких монет превышает их номинальную стоимость - монеты мелких номиналов почти прекратили играть существенную роль в расчетах населения за товары и услуги.

Джерело: ВВС Русская служба