Главного военного прокурора Матиоса повысили в звании

Появился соответствующий указ главы государства

Президент Петр Порошенко присвоил главному военному прокурору Анатолию Матиосу звание генерал-полковника. Соответствующий указ №395/2017 от 1 декабря размещен на сайте главы государства. «Присвоить военное звание генерал-полковника юстиции генерал-лейтенанту юстиции Матиосу Анатолию Васильевичу - заместителю генерального прокурора Украины -



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Появился соответствующий указ главы государства

Президент Петр Порошенко присвоил главному военному прокурору Анатолию Матиосу звание генерал-полковника.

Соответствующий указ №395/2017 от 1 декабря размещен на сайте главы государства.

«Присвоить военное звание генерал-полковника юстиции генерал-лейтенанту юстиции Матиосу Анатолию Васильевичу - заместителю генерального прокурора Украины - главному военному прокурору», – говорится в документе.

Матиос был назначен главным военным прокурором 26 августа 2014 года. 31 декабря 2015 года ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.

Напомним, в интервью «Главкому» главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказал, что заставило его добровольно пройти полиграф, что происходит с украинскими активами Александра Клименко и почему Матиос так не любит депутатов Лещенко и Найема.

Также Матиос сообщил, что генеральная прокуратура закупила четыре промышленных ксерокса для того, чтобы сделать копии четырех миллионов страниц документов по «вертолетному делу налоговиков».