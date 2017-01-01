Главного военного прокурора Матиоса повысили в звании
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Появился соответствующий указ главы государства
Президент Петр Порошенко присвоил главному военному прокурору Анатолию Матиосу звание генерал-полковника.
Соответствующий указ №395/2017 от 1 декабря размещен на сайте главы государства.
«Присвоить военное звание генерал-полковника юстиции генерал-лейтенанту юстиции Матиосу Анатолию Васильевичу - заместителю генерального прокурора Украины - главному военному прокурору», – говорится в документе.
Матиос был назначен главным военным прокурором 26 августа 2014 года. 31 декабря 2015 года ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.
Напомним, в интервью «Главкому» главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказал, что заставило его добровольно пройти полиграф, что происходит с украинскими активами Александра Клименко и почему Матиос так не любит депутатов Лещенко и Найема.
Также Матиос сообщил, что генеральная прокуратура закупила четыре промышленных ксерокса для того, чтобы сделать копии четырех миллионов страниц документов по «вертолетному делу налоговиков».