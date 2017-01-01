ГПУ требует арест или 50 млн залога для Альперина

Бизнесмен является гражданином Израиля

Печерский райсуд Киева в четверг, 30 ноября, рассматривает ходатайство прокурора ГПУ Дмитрия Вакарова о взятии под стражу одесского бизнесмена Вадима Альперина с альтернативой залога в 50 млн грн. Об этом сообщает Цензор.НЕТ. Подозреваемый якобы предложил взятку руководителю спецподразделения детективов НАБУ Андрею Калужинскому за снятие ареста с



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Бизнесмен является гражданином Израиля

Печерский райсуд Киева в четверг, 30 ноября, рассматривает ходатайство прокурора ГПУ Дмитрия Вакарова о взятии под стражу одесского бизнесмена Вадима Альперина с альтернативой залога в 50 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подозреваемый якобы предложил взятку руководителю спецподразделения детективов НАБУ Андрею Калужинскому за снятие ареста с 450 млн грн.

Заявление на Альперина написал его знакомый Шевченко Е.С., который должен был стать посредником при передаче взятки сотруднику НАБУ Калужинскому.

Прокурор отметил, что в ходе следствия получены данные о значительных коррупционных связях Альперина.

Бизнесмен является гражданином Израиля, но также имеет постоянное место жительства в Одессе.

Напомним, 24 ноября в НАБУ заявили, что разоблачили подозреваемого, который предлагал сотруднику антикоррупционного бюро неправомерную выгоду в размере $800 тысяч.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что подозреваемым является известный одесский контрабандист Вадим Альперин.