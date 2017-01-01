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    Конфеты со взяткой: зампрокурора Киевщины пытались подкупить

    Сумма взятки составила $10 тысяч
    Правоохранители задержали директора одной из строительных компаний, который предлагал взятку заместителю прокурора Киевской области. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. «При попытке вручить взятку заместителю прокурора Киевской области задержан директор одной из строительных
    • Сьогодні, 16:34
    • Розсилка
    Facebook Юрия Луценко

    Сумма взятки составила $10 тысяч

    Правоохранители задержали директора одной из строительных компаний, который предлагал взятку заместителю прокурора Киевской области.

    Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

    «При попытке вручить взятку заместителю прокурора Киевской области задержан директор одной из строительных компаний», - написал Луценко.

    Деньги были упакованы в коробку из-под конфет.

    Пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган уточнила, что сумма взятки составила $10 тысяч.

    Напомним, в Днепре задержали на взятке в $25 тыс. прокурора одной из местных прокуратур.

    В Киеве Служба безопасности задержала председателя правления государственной акционерной компании «Хлеб Украины», который требовал $7 тыс. взятки от представителя фермерского хозяйства.

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