Конфеты со взяткой: зампрокурора Киевщины пытались подкупить
- Сьогодні, 16:34
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Розсилка
Сумма взятки составила $10 тысяч
Правоохранители задержали директора одной из строительных компаний, который предлагал взятку заместителю прокурора Киевской области.
Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
«При попытке вручить взятку заместителю прокурора Киевской области задержан директор одной из строительных компаний», - написал Луценко.
Деньги были упакованы в коробку из-под конфет.
Пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган уточнила, что сумма взятки составила $10 тысяч.
Напомним, в Днепре задержали на взятке в $25 тыс. прокурора одной из местных прокуратур.
В Киеве Служба безопасности задержала председателя правления государственной акционерной компании «Хлеб Украины», который требовал $7 тыс. взятки от представителя фермерского хозяйства.