Конфеты со взяткой: зампрокурора Киевщины пытались подкупить

Сумма взятки составила $10 тысяч

Правоохранители задержали директора одной из строительных компаний, который предлагал взятку заместителю прокурора Киевской области. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. «При попытке вручить взятку заместителю прокурора Киевской области задержан директор одной из строительных