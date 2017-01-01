Московские активисты вышли с плакатом в память о Верджие Кашке

Активисты ежемесячно 30 числа проводят «День политзека»

В Москве активисты 30 ноября вышли на одиночные пикеты, в частности, с плакатами в память о ветеране крымскотатарского национального движения Веджие Кашке, умершей в аннексированном Крыму. В рамках акции «Стратегия-30» активисты ежемесячно 30 числа проводят «День политзека» - мирные пикеты с требованиями освобождения



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Фото Константина Тычины

Активисты ежемесячно 30 числа проводят «День политзека»

В Москве активисты 30 ноября вышли на одиночные пикеты, в частности, с плакатами в память о ветеране крымскотатарского национального движения Веджие Кашке, умершей в аннексированном Крыму.

В рамках акции «Стратегия-30» активисты ежемесячно 30 числа проводят «День политзека» - мирные пикеты с требованиями освобождения политзаключенных, прекращения российской агрессии в отношении Украины, деоккупации Крыма.

«Во время очередной облавы в Крыму была убита Веджие Кашка. Мы соболезнуем крымскотатарскому народу и выражаем уверенность в том, что преступники будут наказаны», - говорит одна из инициаторов акции Вера Лаврешина.

Участники акции вспомнили также политзаключенных в аннексированном Крыму и России, крымского журналиста Николая Семену и российского поэта Александра Бывшева.

«Бывшева судят за свободу слова. Против него открыто уже четвертое дело, в том числе по экстремизму и сепаратизму. Мы требуем свободу поэту и журналисту и выражаем несогласие с репрессиями властей», – сказала одна из участниц акции Наталья Нетишинская.

Напомним, Веджие Кашка скончалась 23 ноября в ходе задержаний крымских татар в Симферополе. Женщина пожаловалась на плохое самочувствие, ее увезла с места событий скорая.

Прокуратура Крыма при ГПУ сообщила, что расследует смерть Веджие Кашки как «умышленное убийство».

Джерело: Крым.Реалии