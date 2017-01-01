На Донбассе погиб военнослужащий, еще двое ранены

За сутки зафиксировано 27 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов

В зоне АТО за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов погиб один украинский боец , еще двое получили боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook. «28 ноября в результате применения снайперского оружия со стороны НВФ ОРДО по населенному пункту Авдеевка получил огнестрельное ранение,



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За сутки зафиксировано 27 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов

В зоне АТО за минувшие сутки в результате вражеских обстрелов погиб один украинский боец , еще двое получили боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«28 ноября в результате применения снайперского оружия со стороны НВФ ОРДО по населенному пункту Авдеевка получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью, военнослужащий ВСУ», - говорится в сообщении.

По всей линии соприкосновения за сутки зафиксировано 27 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. На Донецком направлении в пригороде Авдеевки в течение нескольких часов снайпер боевиков обстреливал украинские позиции. Из пехотного вооружения оккупанты нарушали перемирие неподалеку Березовой.

На Приазовье из гранатометов различных типов и стрелкового оружия противник вел огонь у Гнутово и Водяного, а из вооружения БМП - вблизи Широкино.

На Луганском направлении из минометов различных калибров российские наемники обстреливали территорию на подступах к Трехизбенке, а из гранатометов и стрелкового оружия - оборонные укрепления у Желтого, Новоалександровки и Катериновки.

Также враг продолжает провоцировать украинских военнослужащих в вооруженных противостояниях на Светлодарской дуге. В вечернее время, в основном из пехотного вооружения, противник обстреливал защитников Зайцевого, Новолуганского и Майского.