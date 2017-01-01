На подступах к Крымскому произошло крупное боевое столкновение

За последние сутки в зоне АТО на Донбассе погибли пять украинских бойцов, еще четыре - получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в соцсети Facebook. «Состояние здоровья одного военнослужащего тяжелое, троих - удовлетворительное», - говорится в сообщении. Отмечается, что четыре бойца погибли в ходе



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На подступах к Крымскому произошло крупное боевое столкновение

За последние сутки в зоне АТО на Донбассе погибли пять украинских бойцов, еще четыре - получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в соцсети Facebook.

«Состояние здоровья одного военнослужащего тяжелое, троих - удовлетворительное», - говорится в сообщении.

Отмечается, что четыре бойца погибли в ходе восьмичасового боевого столкновения на Луганском направлении на подступах к Крымскому. «Украинскими бойцами было уничтожено четыре оккупанта, еще пятеро - ранены. К сожалению, погибли и четыре наших героя, двое были ранены», - заявили в штабе.

Также террористы обстреливали оборонительные укрепления сил АТО возле Крымского из 82-мм минометов и легкого пехотного вооружения. Защитников Новоалександровки обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, а на Светлодарской дуге под гранатометный огонь попали защитники Луганского.

Отмечается, что на Донецком направлении на Приазовье террористы выпустили более двух десятков мин различных калибров. «Вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие они применили вблизи Павлополя, а у Водяного вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов», - говорится в сообщении.

В целом за минувшие сутки по всей линии соприкосновения зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны противника, в том числе одно боестолкновение.

Напомним, ранее в зоне АТО на Донбассе погиб 18-летний солдат 28-й отдельной гвардейской мехбригады Владислав Сивашов. Он был кормильцем младших брата и сестры, из-за которых в начале 2017 года заключил контракт с ВСУ и добровольцем отправился в зону АТО.