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    Начали действовать новые санкции США против России

    Ограничения касаются финансирования банков и компаний нефтегазового сектора РФ
    28 ноября вступили в силу санкции США против российского энергетического и банковского секторов из-за агрессии РФ против Украины. Об этом сообщает пресс-центр министерства финансов США. Отмечается, что департамент контроля за иностранными активами министерства опубликовал обновленную инструкцию по применению связанных с Украиной и Россией
    • Сьогодні, 10:58
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    Ограничения касаются финансирования банков и компаний нефтегазового сектора РФ

    28 ноября вступили в силу санкции США против российского энергетического и банковского секторов из-за агрессии РФ против Украины.

    Об этом сообщает пресс-центр министерства финансов США.

    Отмечается, что департамент контроля за иностранными активами министерства опубликовал обновленную инструкцию по применению связанных с Украиной и Россией ограничений. Эти санкции должны ограничить финансирование банков и компаний нефтегазового сектора России.

    Сами изменения в документ внесли еще 29 сентября. Они касаются:

    • запрета на осуществление операций, предоставление финансирования или проведение других денежных операцих с определенными сроками или капиталом с компаниями, находящимися под санкциями, на срок более 14 дней. Ранее этот срок ограничивался 30 днями.
    • в энергетическом секторе срок кредитования сокращается с 90 до 60 дней.

    Напомним, ранее временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан заявил, что крымские санкции против России будут оставаться в силе, пока Россия не вернет полный контроль над полуостровом Украине.

    Джерело: Еспресо ТВ

    США
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