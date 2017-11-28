Начали действовать новые санкции США против России

Ограничения касаются финансирования банков и компаний нефтегазового сектора РФ

28 ноября вступили в силу санкции США против российского энергетического и банковского секторов из-за агрессии РФ против Украины. Об этом сообщает пресс-центр министерства финансов США. Отмечается, что департамент контроля за иностранными активами министерства опубликовал обновленную инструкцию по применению связанных с Украиной и Россией



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Ограничения касаются финансирования банков и компаний нефтегазового сектора РФ

28 ноября вступили в силу санкции США против российского энергетического и банковского секторов из-за агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает пресс-центр министерства финансов США.

Отмечается, что департамент контроля за иностранными активами министерства опубликовал обновленную инструкцию по применению связанных с Украиной и Россией ограничений. Эти санкции должны ограничить финансирование банков и компаний нефтегазового сектора России.

Сами изменения в документ внесли еще 29 сентября. Они касаются:

запрета на осуществление операций, предоставление финансирования или проведение других денежных операцих с определенными сроками или капиталом с компаниями, находящимися под санкциями, на срок более 14 дней. Ранее этот срок ограничивался 30 днями.

в энергетическом секторе срок кредитования сокращается с 90 до 60 дней.

Напомним, ранее временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан заявил, что крымские санкции против России будут оставаться в силе, пока Россия не вернет полный контроль над полуостровом Украине.

Джерело: Еспресо ТВ