Облава на игорные заведения в Киеве: изъято оборудования на 1,5 млн
- Сьогодні, 13:35
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Заведения работали под вывесками интернет-клубов, лотереи
В Киеве за сутки полицейские пресекли деятельность 14 игорных заведений.
Об этом сообщается на странице Национальной полиции в соцсети Facebook.
Игорные заведения находились в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Голосеевском и Шевченковском районах столицы.
Заведения работали под вывесками интернет-клубов, лотереи, а некоторые вообще не имели признаков работы.
«Как правило, игроки посещали эти заведения поздно вечером или ночью. Часть залов начинала свою работу в определенные администрацией часы, о чем постоянных игроков сообщали заранее», - отметили в Нацполиции.
Правоохранители изъяли 784 единицы игорной техники на 1,5 млн грн.
Открыто уголовное производство по ст. 203 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. На игроков, находящихся в подпольных заведениях, составлены административные протоколы.