Облава на игорные заведения в Киеве: изъято оборудования на 1,5 млн

Заведения работали под вывесками интернет-клубов, лотереи

В Киеве за сутки полицейские пресекли деятельность 14 игорных заведений. Об этом сообщается на странице Национальной полиции в соцсети Facebook. Игорные заведения находились в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Голосеевском и Шевченковском районах столицы. Заведения работали под вывесками интернет-клубов, лотереи, а некоторые вообще не имели



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Фото: Facebook Национальной полиции

Заведения работали под вывесками интернет-клубов, лотереи

В Киеве за сутки полицейские пресекли деятельность 14 игорных заведений.

Об этом сообщается на странице Национальной полиции в соцсети Facebook.

Игорные заведения находились в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Голосеевском и Шевченковском районах столицы.

Заведения работали под вывесками интернет-клубов, лотереи, а некоторые вообще не имели признаков работы.

«Как правило, игроки посещали эти заведения поздно вечером или ночью. Часть залов начинала свою работу в определенные администрацией часы, о чем постоянных игроков сообщали заранее», - отметили в Нацполиции.

Правоохранители изъяли 784 единицы игорной техники на 1,5 млн грн.

Открыто уголовное производство по ст. 203 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. На игроков, находящихся в подпольных заведениях, составлены административные протоколы.