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    Облава на игорные заведения в Киеве: изъято оборудования на 1,5 млн

    Заведения работали под вывесками интернет-клубов, лотереи
    В Киеве за сутки полицейские пресекли деятельность 14 игорных заведений. Об этом сообщается на странице Национальной полиции в соцсети Facebook. Игорные заведения находились в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Голосеевском и Шевченковском районах столицы. Заведения работали под вывесками интернет-клубов, лотереи, а некоторые вообще не имели
    • Сьогодні, 13:35
    • Розсилка
    Фото: Facebook Национальной полиции

    Заведения работали под вывесками интернет-клубов, лотереи

    В Киеве за сутки полицейские пресекли деятельность 14 игорных заведений.

    Об этом сообщается на странице Национальной полиции в соцсети Facebook.

    Игорные заведения находились в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Голосеевском и Шевченковском районах столицы.

    Заведения работали под вывесками интернет-клубов, лотереи, а некоторые вообще не имели признаков работы.

    «Как правило, игроки посещали эти заведения поздно вечером или ночью. Часть залов начинала свою работу в определенные администрацией часы, о чем постоянных игроков сообщали заранее», - отметили в Нацполиции.

    Правоохранители изъяли 784 единицы игорной техники на 1,5 млн грн.

    Открыто уголовное производство по ст. 203 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. На игроков, находящихся в подпольных заведениях, составлены административные протоколы.

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