Путин озадачил Минск своими каблуками

Российский президент шел по ковровой дорожке странной походкой

Президент России Владимир Путин приехал на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), начавшийся в четверг, 30 ноября, в Минске, в обуви на высоких каблуках. Об этом сообщает by24.org. Встреча Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко проходила во Дворце Независимости. Представителей СМИ на этот раз разместили по



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Скриншот с видео

Российский президент шел по ковровой дорожке странной походкой

Президент России Владимир Путин приехал на саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), начавшийся в четверг, 30 ноября, в Минске, в обуви на высоких каблуках.

Об этом сообщает by24.org.

Встреча Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко проходила во Дворце Независимости.

Представителей СМИ на этот раз разместили по бокам от красной ковровой дорожки, по которой главы государств, участвующих в саммите, входили в здание.

Журналисты заметили, что Путин шел по ковровой дорожке странной походкой и с явными затруднениями. На российском лидере были ботинки, высота каблуков которых составляла примерно 8-10 сантиметров.

Отметим, что данные официальных источников о росте Путина разнятся: по одним, его рост составляет 170 сантиметрам, по другим - 167 и даже 162.

При этом рост Лукашенко - более 180 сантиметров.

Напомним, ранее Путин оконфузился на переговорах в Сочи - он перекинул кресло, на котором сидел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.