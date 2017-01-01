Россия до нового года пустит все поезда в обход Украины

Новая железная дорога проходит по территории Воронежской и Ростовской областей

Движение всех российских поездов будет переведено на новую железнодорожную линию в обход Украины Журавка - Миллерово до конца 2017 года. Об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов. «До конца года это направление заработает в полном объеме, и мы полностью переведем движение поездов. В соответствии с нормативным графиком, это 62 пары



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ТАСС

Новая железная дорога проходит по территории Воронежской и Ростовской областей

Движение всех российских поездов будет переведено на новую железнодорожную линию в обход Украины Журавка - Миллерово до конца 2017 года. Об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов.

«До конца года это направление заработает в полном объеме, и мы полностью переведем движение поездов. В соответствии с нормативным графиком, это 62 пары пассажирских поездов и 30 пар грузовых поездов», - сообщил Соколов, выступая на III Железнодорожном съезде.

Новая железная дорога протяженностью 137 км проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. На пути построено семь новых ж/д станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково.

Напомним, ранее сообщалось, что РЖД запускают первые пассажирские поезда по железнодорожной дороге в обход Украины: из Москвы в Кисловодск, Анапу, Новороссийск, Адлер и обратно, а также двухэтажный состав из Санкт-Петербурга в Адлер и обратно.

Джерело: ТАСС