Саакашвили сделал громкое заявление о распоряжении его арестовать

По словам политика, распоряжение дано генеральному прокурору и СБУ

Бывший председатель Одесской облгосадминистрации, лидер партии «Рух новых сил» Михеил Саакашвили заявил, что президент Украины Петро Порошенко дал распоряжение арестовать его. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в среду, 29 ноября. «Сегодня мне стало известно, что президент Порошенко окончательно пересек «красную



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По словам политика, распоряжение дано генеральному прокурору и СБУ

Бывший председатель Одесской облгосадминистрации, лидер партии «Рух новых сил» Михеил Саакашвили заявил, что президент Украины Петро Порошенко дал распоряжение арестовать его.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции в среду, 29 ноября.

«Сегодня мне стало известно, что президент Порошенко окончательно пересек «красную линию» и дал распоряжение меня арестовать за выдуманную попытку государственного переворота в Украине и выдуманное дело из Одессы», - сказал Саакашвили.

По его словам, это распоряжение дано генеральному прокурору Юрию Луценко и СБУ.

«И они в течение следующих двух-трех дней, до марша 3 декабря, должны осуществить план по моему аресту, изоляции, нейтрализации», - утверждает политик.

Саакашвили говорит, что были подняты несуществующие дела времен его работы в областной администрации Одессы, и «их резко интенсифицировали». «Они хотят это дело подвести под какую-то составляющую, злоупотребление властью и так далее», - отметил экс-губернатор.

Саакашвили также утверждает, что планируется фальсификация аудиозаписей якобы с его голосом. «Они собираются это в день моего ареста опубликовать, фальсифицированные материалы с моими разговорами или переговорами», - добавил он.

Напомним, «Рух новых сил» на 3 декабря планирует провести в Киеве марш за импичмент.

Джерело: УНІАН