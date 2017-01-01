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    Саакашвили сделал громкое заявление о распоряжении его арестовать

    По словам политика, распоряжение дано генеральному прокурору и СБУ
    Бывший председатель Одесской облгосадминистрации, лидер партии «Рух новых сил» Михеил Саакашвили заявил, что президент Украины Петро Порошенко дал распоряжение арестовать его. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в среду, 29 ноября. «Сегодня мне стало известно, что президент Порошенко окончательно пересек «красную
    • Вчора, 16:24
    • Розсилка

    По словам политика, распоряжение дано генеральному прокурору и СБУ

    Бывший председатель Одесской облгосадминистрации, лидер партии «Рух новых сил» Михеил Саакашвили заявил, что президент Украины Петро Порошенко дал распоряжение арестовать его.

    Об этом он сообщил во время пресс-конференции в среду, 29 ноября.

    «Сегодня мне стало известно, что президент Порошенко окончательно пересек «красную линию» и дал распоряжение меня арестовать за выдуманную попытку государственного переворота в Украине и выдуманное дело из Одессы», - сказал Саакашвили.

    По его словам, это распоряжение дано генеральному прокурору Юрию Луценко и СБУ.

    «И они в течение следующих двух-трех дней, до марша 3 декабря, должны осуществить план по моему аресту, изоляции, нейтрализации», - утверждает политик.

    Саакашвили говорит, что были подняты несуществующие дела времен его работы в областной администрации Одессы, и «их резко интенсифицировали». «Они хотят это дело подвести под какую-то составляющую, злоупотребление властью и так далее», - отметил экс-губернатор.

    Саакашвили также утверждает, что планируется фальсификация аудиозаписей якобы с его голосом. «Они собираются это в день моего ареста опубликовать, фальсифицированные материалы с моими разговорами или переговорами», - добавил он.

    Напомним, «Рух новых сил» на 3 декабря планирует провести в Киеве марш за импичмент.

    Джерело: УНІАН

    Петро Порошенко СБУ
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