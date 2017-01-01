СБУ выясняет, кто штампует липовые удостоверения ОБСЕ

Фальшивый документ оказался высококачественной подделкой

Задержанный на Днепропетровщине злоумышленник, который использовал поддельное удостоверение сотрудника ОБСЕ, приобрел его за 1,5 тысячи долларов. Об этом сообщила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская. «Это криминальный элемент, который купил себе за 1,5 тысячи долларов поддельный документ. Сама ОБСЕ никакого отношения к этому



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Пресс-центр ОБСЕ Поддельное удостоверение инспектора ОБСЕ, которым пользовался злоумышленник

Фальшивый документ оказался высококачественной подделкой

Задержанный на Днепропетровщине злоумышленник, который использовал поддельное удостоверение сотрудника ОБСЕ, приобрел его за 1,5 тысячи долларов. Об этом сообщила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

«Это криминальный элемент, который купил себе за 1,5 тысячи долларов поддельный документ. Сама ОБСЕ никакого отношения к этому документу не имеет. Мы выясняем, кто напечатал эту фальшивку», - заявила Гитлянская, которую цитирует 112 Украина.

По ее словам, липовое удостоверение оказалось высококачественной подделкой.

Гитлянская подчеркнула, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности. «Он уголовник, поэтому за ним есть другие преступления. Суд будет решать меру наказания», - сказала спикер СБУ.

Напомним, сотрудники СБУ разоблачили ранее судимого жителя Днепра, который использовал поддельное удостоверение инспектора ОБСЕ для прикрытия своей преступной деятельности и свободного передвижения по территории Украины.