Смертельный взрыв в никопольском суде: появились фото с места ЧП

Трагедия произошла во время слушания дела по факту убийства

В городе Никополь на Днепропетровщине в четверг, 30 ноября, произошел взрыв в местном суде. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области. «Во время слушания дела по факту убийства, отец пострадавшего вытащил две гранаты и взорвал их. В результате взрыва мужчина погиб на месте происшествия», -



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ГУ Нацполиции в Днепропетровской области

Трагедия произошла во время слушания дела по факту убийства

В городе Никополь на Днепропетровщине в четверг, 30 ноября, произошел взрыв в местном суде.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области.

«Во время слушания дела по факту убийства, отец пострадавшего вытащил две гранаты и взорвал их. В результате взрыва мужчина погиб на месте происшествия», - говорится в сообщении.

Отмечается, что также семь человек травмированы. Осколочные ранения получили трое подсудимых, два работника конвойной службы, сотрудник суда и одно гражданское лицо.

Все пострадавшие доставлены в больницу.

По данному факту вносятся сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

В помещении суда работают взрывотехники и следственно-оперативная группа.