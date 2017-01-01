Смертельный взрыв в никопольском суде: появились фото с места ЧП
- Сьогодні, 13:31
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Розсилка
Трагедия произошла во время слушания дела по факту убийства
В городе Никополь на Днепропетровщине в четверг, 30 ноября, произошел взрыв в местном суде.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области.
«Во время слушания дела по факту убийства, отец пострадавшего вытащил две гранаты и взорвал их. В результате взрыва мужчина погиб на месте происшествия», - говорится в сообщении.
Отмечается, что также семь человек травмированы. Осколочные ранения получили трое подсудимых, два работника конвойной службы, сотрудник суда и одно гражданское лицо.
Все пострадавшие доставлены в больницу.
По данному факту вносятся сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
В помещении суда работают взрывотехники и следственно-оперативная группа.