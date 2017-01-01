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    Смертельный взрыв в никопольском суде: появились фото с места ЧП

    Трагедия произошла во время слушания дела по факту убийства
    В городе Никополь на Днепропетровщине в четверг, 30 ноября, произошел взрыв в местном суде. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области. «Во время слушания дела по факту убийства, отец пострадавшего вытащил две гранаты и взорвал их. В результате взрыва мужчина погиб на месте происшествия», -
    • Сьогодні, 13:31
    • Розсилка
    ГУ Нацполиции в Днепропетровской области

    Трагедия произошла во время слушания дела по факту убийства

    В городе Никополь на Днепропетровщине в четверг, 30 ноября, произошел взрыв в местном суде.

    Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области.

    «Во время слушания дела по факту убийства, отец пострадавшего вытащил две гранаты и взорвал их. В результате взрыва мужчина погиб на месте происшествия», - говорится в сообщении.

    Отмечается, что также семь человек травмированы. Осколочные ранения получили трое подсудимых, два работника конвойной службы, сотрудник суда и одно гражданское лицо.

    Все пострадавшие доставлены в больницу.

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    Смертельный взрыв в никопольском суде: появились фото с места ЧП
    Смертельный взрыв в никопольском суде: появились фото с места ЧП
    Смертельный взрыв в никопольском суде: появились фото с места ЧП
    Смертельный взрыв в никопольском суде: появились фото с места ЧП
    Смертельный взрыв в никопольском суде: появились фото с места ЧП
    ГУ Нацполиции в Днепропетровской области

    По данному факту вносятся сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

    В помещении суда работают взрывотехники и следственно-оперативная группа.

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