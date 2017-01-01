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    Суициды на Виннитчине продолжаются: повесилась 22-летняя девушка

    Учительница оставила две записки
    В городе Погребище на Виннитчине после череды самоубийств школьников повесилась 22-летняя учительница. Об этом сообщает 33-й канал. Девушка повесилась в гараже. Она оставила две записки, в одной просила прощения, в другой - никого не винить в смерти. На теле девушки признаков насильственной смерти не обнаружено. Открыто уголовное производство по
    • Вчора, 17:57
    • Розсилка
    33kanal.com

    Учительница оставила две записки

    В городе Погребище на Виннитчине после череды самоубийств школьников повесилась 22-летняя учительница.

    Об этом сообщает 33-й канал.

    Девушка повесилась в гараже. Она оставила две записки, в одной просила прощения, в другой - никого не винить в смерти.

    На теле девушки признаков насильственной смерти не обнаружено. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства с приметкой «самоубийство».

    Известно, что девушка была беременна и недавно потеряла ребенка. Она училась на историческом факультете Винницкого педагогического университета.

    Напомним, в городе Погребище Винницкой области меньше чем за месяц произошло сразу три самоубийства подростков. Один из них, Влад Марнопольский, совершил самоубийство в ночь на 18 сентября. Парню было всего 17 лет, он учился в медицинском училище.

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