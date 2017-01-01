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    Трагедия в бассейне: во львовском университете умер первокурсник

    Парень скончался до приезда скорой
    Во Львове в бассейне спорткомплекса одного из высших учебных заведений умер студент первого курса. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области. Происшествие произошло во вторник, 28 ноября. Предварительно установлено, что 17-летнему студенту во время плавания внезапно стало плохо. Его вытащили из воды, начали оказывать помощь,
    • Сьогодні, 18:17
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    Парень скончался до приезда скорой

    Во Львове в бассейне спорткомплекса одного из высших учебных заведений умер студент первого курса.

    Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области.

    Происшествие произошло во вторник, 28 ноября.

    Предварительно установлено, что 17-летнему студенту во время плавания внезапно стало плохо. Его вытащили из воды, начали оказывать помощь, однако парень скончался до приезда скорой.

    На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются обстоятельства происшествия.

    «Судебно-медицинская экспертиза установит причину смерти студента», - заявили в полиции.

    Решается вопрос об открытии уголовного производства.

    По информации руководителя общественной организации Львова «Варта 1» Игоря Зинкевича, трагедия произошла в спорткомплексе Львовского национального университета имени Франко.

    Напомним, ранее в городе Винники на Львовщине в школе умер десятиклассник. По предварительным данным, он скончался из-за болезни сердца.

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