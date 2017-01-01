Трагедия в бассейне: во львовском университете умер первокурсник

Парень скончался до приезда скорой

Во Львове в бассейне спорткомплекса одного из высших учебных заведений умер студент первого курса. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области. Происшествие произошло во вторник, 28 ноября. Предварительно установлено, что 17-летнему студенту во время плавания внезапно стало плохо. Его вытащили из воды, начали оказывать помощь,