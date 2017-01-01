Трагедия в бассейне: во львовском университете умер первокурсник
- Сьогодні, 18:17
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Розсилка
Парень скончался до приезда скорой
Во Львове в бассейне спорткомплекса одного из высших учебных заведений умер студент первого курса.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области.
Происшествие произошло во вторник, 28 ноября.
Предварительно установлено, что 17-летнему студенту во время плавания внезапно стало плохо. Его вытащили из воды, начали оказывать помощь, однако парень скончался до приезда скорой.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются обстоятельства происшествия.
«Судебно-медицинская экспертиза установит причину смерти студента», - заявили в полиции.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
По информации руководителя общественной организации Львова «Варта 1» Игоря Зинкевича, трагедия произошла в спорткомплексе Львовского национального университета имени Франко.
Напомним, ранее в городе Винники на Львовщине в школе умер десятиклассник. По предварительным данным, он скончался из-за болезни сердца.