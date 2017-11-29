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    В Австралии впервые один из штатов разрешил эвтаназию

    Больные неизлечимой болезнью смогут получить летальный препарат
    В Австралии штат Виктория впервые в стране легализовал добровольную эвтаназию. Об этом сообщает телекомпания АВС. Парламент штата утвердил соответствующий закон, который вступит в силу в 2019 году. Согласно закону, процедура будет доступной для жителей штата (необходимым является условие проживания в Виктории по крайней мере последние 12
    • Сьогодні, 12:39
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    Больные неизлечимой болезнью смогут получить летальный препарат

    В Австралии штат Виктория впервые в стране легализовал добровольную эвтаназию.

    Об этом сообщает телекомпания АВС.

    Парламент штата утвердил соответствующий закон, который вступит в силу в 2019 году.

    Согласно закону, процедура будет доступной для жителей штата (необходимым является условие проживания в Виктории по крайней мере последние 12 месяцев) в возрасте от 18 лет, которые страдают от неизлечимой болезни.

    Такие люди смогут получить летальный препарат в течение 10 дней после сделанного ими запроса - это время отводится на соответствующие проверки, в частности две независимые медицинские оценки.

    Пациент должен самостоятельно вводить препарат, хотя врач может сделать смертельную дозу в редких случаях, когда кто-то физически не смог прекратить свою жизнь.

    «Я горжусь тем, что мы поставили сочувствие в центре нашего парламентского и политического процесса», - заявил премьер-министр штата Виктория Дэниэл Эндрюс.

    Принятый парламентом штата закон еще должен пройти процедуру утверждения королевой Великобритании (через посредство генерал-губернатора), которая является главой Австралийского государства, однако эта процедура – не более, чем формальность.

    Напомним, в 2018 году в Украине стартует программа по трансплантации почек от неродственного донора

    Джерело: День

    закон
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