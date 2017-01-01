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    В Харькове устроили разборки из-за съемок сериала про СССР

    В «Нацкорпусе» заявили, что фильм прославляет деятельность сотрудников НКВД
    Активисты «Национального корпуса» в знак протеста разрушили декорации на съемочной площадке сериала «По законам военного времени», который снимают на территории Харьковского политехнического института. Об этом сообщает 057.ua. Активисты заявили, что сериал пропагандирует идеи СССР и прославляет «подвиги»
    • Сьогодні, 17:19
    • Розсилка
    057.ua

    В «Нацкорпусе» заявили, что фильм прославляет деятельность сотрудников НКВД

    Активисты «Национального корпуса» в знак протеста разрушили декорации на съемочной площадке сериала «По законам военного времени», который снимают на территории Харьковского политехнического института.

    Об этом сообщает 057.ua.

    Активисты заявили, что сериал пропагандирует идеи СССР и прославляет «подвиги» сотрудников НКВД, истреблявших население Украины. Кроме того, в сериале снимается актер Александр Панкратов-Черный, который внесен в базу «Миротворца».

    «Мы ждали реакции правоохранительных органов, обращались к ректору ХПИ с просьбой содействовать в прекращении съемок сериала, пропагандирующего враждебную Украине идеологию, но все - безрезультатно», - рассказал активист «Национального корпуса» Стас Микуленко.

    В результате протестующие во вторник, 28 ноября пришли на съемочную площадку и разгромили декорации. Также они развесили на месте съемок фотографии украинцев, расстрелянных НКВД и заморенных голодом.

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    В Харькове устроили разборки из-за съемок сериала про СССР
    В Харькове устроили разборки из-за съемок сериала про СССР
    В Харькове устроили разборки из-за съемок сериала про СССР
    057.ua

    Полиция пыталась помешать активистам, завязалась небольшая потасовка. По информации NewsRoom Kharkiv, во время инцидента никого не задержали.

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