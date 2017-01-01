В Киев приехали новые польские трамваи (фото)

Специалисты начали испытание вагонов на Борщаговской линии скоростного трамвая

КП «Киевпастранс» получило очередную партию новых трамваев со 100% низким полом польского производства PESA. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Десять вагонов уже прошли необходимое техническое оформление, и специалисты начали их испытание на Борщаговской линии скоростного трамвая. Еще два вагона PESA доставят в Киев до конца



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КП «Киевпастранс»

Специалисты начали испытание вагонов на Борщаговской линии скоростного трамвая

КП «Киевпастранс» получило очередную партию новых трамваев со 100% низким полом польского производства PESA.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Десять вагонов уже прошли необходимое техническое оформление, и специалисты начали их испытание на Борщаговской линии скоростного трамвая.

Еще два вагона PESA доставят в Киев до конца недели.

«В ближайшее время ждем новые трамваи на маршруте», - отметили в КП «Киевпастранс».

Напомним, начальник КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский в интервью «Главкому» рассказал, что столичный метрополитен планирует не позднее 2020 года открыть в Киеве две новых станции.

В Киевсовете планируют переименовать станцию метро «Петровка», которая получила название в честь известного советского партийного деятеля Григория Петровского.