В Киев приехали новые польские трамваи (фото)
- Сьогодні, 16:15
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Специалисты начали испытание вагонов на Борщаговской линии скоростного трамвая
КП «Киевпастранс» получило очередную партию новых трамваев со 100% низким полом польского производства PESA.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Десять вагонов уже прошли необходимое техническое оформление, и специалисты начали их испытание на Борщаговской линии скоростного трамвая.
Еще два вагона PESA доставят в Киев до конца недели.
«В ближайшее время ждем новые трамваи на маршруте», - отметили в КП «Киевпастранс».
Напомним, начальник КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский в интервью «Главкому» рассказал, что столичный метрополитен планирует не позднее 2020 года открыть в Киеве две новых станции.
В Киевсовете планируют переименовать станцию метро «Петровка», которая получила название в честь известного советского партийного деятеля Григория Петровского.