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    В Киев приехали новые польские трамваи (фото)

    Специалисты начали испытание вагонов на Борщаговской линии скоростного трамвая
    КП «Киевпастранс» получило очередную партию новых трамваев со 100% низким полом польского производства PESA. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Десять вагонов уже прошли необходимое техническое оформление, и специалисты начали их испытание на Борщаговской линии скоростного трамвая. Еще два вагона PESA доставят в Киев до конца
    • Сьогодні, 16:15
    • Розсилка
    КП «Киевпастранс»

    Специалисты начали испытание вагонов на Борщаговской линии скоростного трамвая

    КП «Киевпастранс» получило очередную партию новых трамваев со 100% низким полом польского производства PESA.

    Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

    Десять вагонов уже прошли необходимое техническое оформление, и специалисты начали их испытание на Борщаговской линии скоростного трамвая.

    Еще два вагона PESA доставят в Киев до конца недели.

    «В ближайшее время ждем новые трамваи на маршруте», - отметили в КП «Киевпастранс».

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    В Киев приехали новые польские трамваи (фото)
    В Киев приехали новые польские трамваи (фото)
    КП «Киевпастранс»

    Напомним, начальник КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский в интервью «Главкому» рассказал, что столичный метрополитен планирует не позднее 2020 года открыть в Киеве две новых станции.

    В Киевсовете планируют переименовать станцию метро «Петровка», которая получила название в честь известного советского партийного деятеля Григория Петровского.

    метро Киев
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