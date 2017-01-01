В киевском метро пассажир упал на рельсы
- Сьогодні, 12:09
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Пострадавшим оказался молодой парень
В киевском метрополитене утром в среду, 29 ноября, на рельсы упал пассажир.
Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен».
Инцидент произошел на станции метро «Бориспольская» около 9:30.
Пострадавшим оказался молодой парень. Его быстро подняли на перрон.
Отмечается, что видимых травм на упавшем не было. Пассажира забрала «скорая» для осмотра.
В метро сообщили, что задержка движения поездов составила около 10 минут. Находился ли парень в состоянии алкогольного опьянения, установят медики.
Напомним, 30 октября в результате инцидента на станции метро «Контрактовая площадь» пострадал парень. Молодому человеку стало плохо, и он упал с перрона под проезжающий поезд.
Вследствие падения пострадавший получил травмы головы и ноги.
Джерело: Сегодня