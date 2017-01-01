В киевском метро пассажир упал на рельсы

Пострадавшим оказался молодой парень

В киевском метрополитене утром в среду, 29 ноября, на рельсы упал пассажир. Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен». Инцидент произошел на станции метро «Бориспольская» около 9:30. Пострадавшим оказался молодой парень. Его быстро подняли на перрон. Отмечается, что видимых травм на упавшем не было.