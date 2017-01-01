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    В киевском метро пассажир упал на рельсы

    Пострадавшим оказался молодой парень
    В киевском метрополитене утром в среду, 29 ноября, на рельсы упал пассажир. Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен». Инцидент произошел на станции метро «Бориспольская» около 9:30. Пострадавшим оказался молодой парень. Его быстро подняли на перрон. Отмечается, что видимых травм на упавшем не было.
    • Сьогодні, 12:09
    • Розсилка
    Фото: tov-tob.livejournal.com

    Пострадавшим оказался молодой парень

    В киевском метрополитене утром в среду, 29 ноября, на рельсы упал пассажир.

    Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен».

    Инцидент произошел на станции метро «Бориспольская» около 9:30.

    Пострадавшим оказался молодой парень. Его быстро подняли на перрон.

    Отмечается, что видимых травм на упавшем не было. Пассажира забрала «скорая» для осмотра.

    В метро сообщили, что задержка движения поездов составила около 10 минут. Находился ли парень в состоянии алкогольного опьянения, установят медики.

    Напомним, 30 октября в результате инцидента на станции метро «Контрактовая площадь» пострадал парень. Молодому человеку стало плохо, и он упал с перрона под проезжающий поезд.

    Вследствие падения пострадавший получил травмы головы и ноги.

    Джерело: Сегодня

    метро
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