В российском Татарстане отменили изучение родного языка
- Вчора, 20:30
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Розсилка
В министерстве образования России разработали новый учебный план
В Татарстане школьники перестанут изучать на обязательной основе государственный татарский язык. Соответствующие изменения содержатся в разработанном минобразования России учебном плане.
Об этом сообщил прокурор Татарстана Илдус Нафиков.
По его словам, теперь ученики смогут учить татарский только «добровольно на основе письменного согласия родителей в пределах до двух часов в неделю».
Также Нафиков сообщил, что прокуратура провела проверку всех 1412 образовательных учреждений региона, выявив нарушения, в частности, по преподаванию русского языка в школах.
«Снижение объемов преподавания русского языка, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами. Из проверенных школ он соответствовал предъявляемым требованиям лишь в 24 школах», - заявил прокурор Татарстана.
Напомним, ранее в эфире российского телеканала «Дождь» замминистра информационной политики Украины Эмине Джапарова отказалась переходить на русский язык.
Джерело: Интерфакс