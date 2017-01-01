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    В российском Татарстане отменили изучение родного языка

    В министерстве образования России разработали новый учебный план
    В Татарстане школьники перестанут изучать на обязательной основе государственный татарский язык. Соответствующие изменения содержатся в разработанном минобразования России учебном плане. Об этом сообщил прокурор Татарстана Илдус Нафиков. По его словам, теперь ученики смогут учить татарский только «добровольно на основе письменного согласия
    • Вчора, 20:30
    • Розсилка

    В министерстве образования России разработали новый учебный план

    В Татарстане школьники перестанут изучать на обязательной основе государственный татарский язык. Соответствующие изменения содержатся в разработанном минобразования России учебном плане.

    Об этом сообщил прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

    По его словам, теперь ученики смогут учить татарский только «добровольно на основе письменного согласия родителей в пределах до двух часов в неделю».

    Также Нафиков сообщил, что прокуратура провела проверку всех 1412 образовательных учреждений региона, выявив нарушения, в частности, по преподаванию русского языка в школах.

    «Снижение объемов преподавания русского языка, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами. Из проверенных школ он соответствовал предъявляемым требованиям лишь в 24 школах», - заявил прокурор Татарстана.

    Напомним, ранее в эфире российского телеканала «Дождь» замминистра информационной политики Украины Эмине Джапарова отказалась переходить на русский язык.

    Джерело: Интерфакс

    прокуратура
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