В российском Татарстане отменили изучение родного языка

В министерстве образования России разработали новый учебный план

В Татарстане школьники перестанут изучать на обязательной основе государственный татарский язык. Соответствующие изменения содержатся в разработанном минобразования России учебном плане. Об этом сообщил прокурор Татарстана Илдус Нафиков. По его словам, теперь ученики смогут учить татарский только «добровольно на основе письменного согласия



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В министерстве образования России разработали новый учебный план

В Татарстане школьники перестанут изучать на обязательной основе государственный татарский язык. Соответствующие изменения содержатся в разработанном минобразования России учебном плане.

Об этом сообщил прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

По его словам, теперь ученики смогут учить татарский только «добровольно на основе письменного согласия родителей в пределах до двух часов в неделю».

Также Нафиков сообщил, что прокуратура провела проверку всех 1412 образовательных учреждений региона, выявив нарушения, в частности, по преподаванию русского языка в школах.

«Снижение объемов преподавания русского языка, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами. Из проверенных школ он соответствовал предъявляемым требованиям лишь в 24 школах», - заявил прокурор Татарстана.

Напомним, ранее в эфире российского телеканала «Дождь» замминистра информационной политики Украины Эмине Джапарова отказалась переходить на русский язык.

Джерело: Интерфакс