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    В Тбилиси силовики убили подозреваемого в стамбульском теракте

    Турецкие власти называли Ахмеда Чатаева возможным организатором взрывов в аэропорту имени Ататюрка
    Грузинские власти идентифицировали одного из убитых во время недавней антитеррористической операции в Тбилиси как подозреваемого в теракте в аэропорту Стамбула в июне 2016 года. Об этом заявили в Службе государственной безопасности Грузии. По информации правоохранителей, убитого звали Ахмед Чатаев. Турецкие власти называли его возможным
    • Сьогодні, 17:08
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    Турецкие власти называли Ахмеда Чатаева возможным организатором взрывов в аэропорту имени Ататюрка

    Грузинские власти идентифицировали одного из убитых во время недавней антитеррористической операции в Тбилиси как подозреваемого в теракте в аэропорту Стамбула в июне 2016 года.

    Об этом заявили в Службе государственной безопасности Грузии.

    По информации правоохранителей, убитого звали Ахмед Чатаев. Турецкие власти называли его возможным организатором взрывов в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле, в результате чего погибли 45 человек.

    Чатаев - чеченский экстремист, который известен как один из главарей террористической группировки «Исламское государство».

    Напомним, 20-часовая антитеррористическая операция в столице Грузии Тбилиси проходила 21 и 22 ноября. Тогда погиб один из грузинских силовиков и трое подозреваемых в терроризме.

    Спецоперация проводилась на территории жилого корпуса на улице монаха Габриела Салоса, в одной из квартир которого забаррикадировались несколько злоумышленников.

    Джерело: Радіо Свобода

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