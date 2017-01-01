В Тбилиси силовики убили подозреваемого в стамбульском теракте
- Сьогодні, 17:08
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Турецкие власти называли Ахмеда Чатаева возможным организатором взрывов в аэропорту имени Ататюрка
Грузинские власти идентифицировали одного из убитых во время недавней антитеррористической операции в Тбилиси как подозреваемого в теракте в аэропорту Стамбула в июне 2016 года.
Об этом заявили в Службе государственной безопасности Грузии.
По информации правоохранителей, убитого звали Ахмед Чатаев. Турецкие власти называли его возможным организатором взрывов в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле, в результате чего погибли 45 человек.
Чатаев - чеченский экстремист, который известен как один из главарей террористической группировки «Исламское государство».
Напомним, 20-часовая антитеррористическая операция в столице Грузии Тбилиси проходила 21 и 22 ноября. Тогда погиб один из грузинских силовиков и трое подозреваемых в терроризме.
Спецоперация проводилась на территории жилого корпуса на улице монаха Габриела Салоса, в одной из квартир которого забаррикадировались несколько злоумышленников.
Джерело: Радіо Свобода