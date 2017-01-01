В Тбилиси силовики убили подозреваемого в стамбульском теракте

Турецкие власти называли Ахмеда Чатаева возможным организатором взрывов в аэропорту имени Ататюрка

Грузинские власти идентифицировали одного из убитых во время недавней антитеррористической операции в Тбилиси как подозреваемого в теракте в аэропорту Стамбула в июне 2016 года. Об этом заявили в Службе государственной безопасности Грузии. По информации правоохранителей, убитого звали Ахмед Чатаев. Турецкие власти называли его возможным



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Турецкие власти называли Ахмеда Чатаева возможным организатором взрывов в аэропорту имени Ататюрка

Грузинские власти идентифицировали одного из убитых во время недавней антитеррористической операции в Тбилиси как подозреваемого в теракте в аэропорту Стамбула в июне 2016 года.

Об этом заявили в Службе государственной безопасности Грузии.

По информации правоохранителей, убитого звали Ахмед Чатаев. Турецкие власти называли его возможным организатором взрывов в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле, в результате чего погибли 45 человек.

Чатаев - чеченский экстремист, который известен как один из главарей террористической группировки «Исламское государство».

Напомним, 20-часовая антитеррористическая операция в столице Грузии Тбилиси проходила 21 и 22 ноября. Тогда погиб один из грузинских силовиков и трое подозреваемых в терроризме.

Спецоперация проводилась на территории жилого корпуса на улице монаха Габриела Салоса, в одной из квартир которого забаррикадировались несколько злоумышленников.

Джерело: Радіо Свобода