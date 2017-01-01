В Украине вырос прожиточный минимум

По мнению экспертов, фактический прожитминимум в стране значительно выше установленного законодательно

С 1 декабря в Украине увеличился прожиточный минимум, согласно положениям закона о госбюджете на 2017 год. Так, средний прожитминимум на одного человека в расчете на месяц теперь составляет 1700 грн, то есть вырос на 76 грн. Для разных социальных категорий установлены различные нормативы: для детей в возрасте до 6 лет – 1492 грн (+66 грн);



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По мнению экспертов, фактический прожитминимум в стране значительно выше установленного законодательно

С 1 декабря в Украине увеличился прожиточный минимум, согласно положениям закона о госбюджете на 2017 год.

Так, средний прожитминимум на одного человека в расчете на месяц теперь составляет 1700 грн, то есть вырос на 76 грн.

Для разных социальных категорий установлены различные нормативы:

для детей в возрасте до 6 лет – 1492 грн (+66 грн);

для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 1860 грн (+83 грн):

для трудоспособных лиц – 1762 грн (+78 грн);

для лиц, утративших трудоспособность, – 1373 грн (+61 грн).

Эксперты неоднократно отмечали, что фактический прожиточный минимум в Украине значительно выше установленного законодательно – ведь на 1500 грн в месяц прожить невозможно.

Напомним, глава Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный сообщил, что перерасчет пенсий с октября осуществляется индивидуально для каждого пенсионера.