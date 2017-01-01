Ноябрьский шторм в Одессе: появились впечатляющие фото
- Сьогодні, 19:40
-
Розсилка
На побережье обрушились гигантские волны
Мокрый и холодный конец ноября принес в Одессу шторм.
Гигантские волны обрушились на побережье, грозя накрыть морской водой неосторожных прохожих, решившихся взглянуть на кипящее море.
Напомним, ранее в СМИ появились ноябрьские фото из оккупированного Крыма - снимки были сделаны на улицах Алушты.
Также СМИ опубликовали фото, сделанные в приморском поселке Песчаное, который расположен недалеко от Симферополя и Бахчисарая. Хотя «бархатный» сезон был в разгаре, в Песчаном ажиотажа не замечалось.
Напомним, в 2017 году на отдых в аннексированный Россией Крым приехали лишь 100 тысяч граждан Украины. При этом на протяжении последних 25 лет Крым принимал более четырех миллионов туристов из материковой Украины.
Джерело: Одесса-медиа