Ноябрьский шторм в Одессе: появились впечатляющие фото

На побережье обрушились гигантские волны

Мокрый и холодный конец ноября принес в Одессу шторм. Гигантские волны обрушились на побережье, грозя накрыть морской водой неосторожных прохожих, решившихся взглянуть на кипящее море. [GALLERY_BLOCK] Напомним, ранее в СМИ появились ноябрьские фото из оккупированного Крыма - снимки были сделаны на улицах Алушты. Также СМИ



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Фото Максима Войтенко

На побережье обрушились гигантские волны

Мокрый и холодный конец ноября принес в Одессу шторм.

Гигантские волны обрушились на побережье, грозя накрыть морской водой неосторожных прохожих, решившихся взглянуть на кипящее море.

Напомним, ранее в СМИ появились ноябрьские фото из оккупированного Крыма - снимки были сделаны на улицах Алушты.

Также СМИ опубликовали фото, сделанные в приморском поселке Песчаное, который расположен недалеко от Симферополя и Бахчисарая. Хотя «бархатный» сезон был в разгаре, в Песчаном ажиотажа не замечалось.

Напомним, в 2017 году на отдых в аннексированный Россией Крым приехали лишь 100 тысяч граждан Украины. При этом на протяжении последних 25 лет Крым принимал более четырех миллионов туристов из материковой Украины.

Джерело: Одесса-медиа