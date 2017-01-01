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    Ноябрьский шторм в Одессе: появились впечатляющие фото

    На побережье обрушились гигантские волны
    Мокрый и холодный конец ноября принес в Одессу шторм. Гигантские волны обрушились на побережье, грозя накрыть морской водой неосторожных прохожих, решившихся взглянуть на кипящее море. [GALLERY_BLOCK] Напомним, ранее в СМИ появились ноябрьские фото из оккупированного Крыма - снимки были сделаны на улицах Алушты. Также СМИ
    • Сьогодні, 19:40
    • Розсилка
    Фото Максима Войтенко

    На побережье обрушились гигантские волны

    Мокрый и холодный конец ноября принес в Одессу шторм.

    Гигантские волны обрушились на побережье, грозя накрыть морской водой неосторожных прохожих, решившихся взглянуть на кипящее море.

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    Ноябрьский шторм в Одессе: появились впечатляющие фото
    Ноябрьский шторм в Одессе: появились впечатляющие фото
    Ноябрьский шторм в Одессе: появились впечатляющие фото
    Ноябрьский шторм в Одессе: появились впечатляющие фото
    Ноябрьский шторм в Одессе: появились впечатляющие фото
    Ноябрьский шторм в Одессе: появились впечатляющие фото
    Ноябрьский шторм в Одессе: появились впечатляющие фото
    Фото Максима Войтенко

    Напомним, ранее в СМИ появились ноябрьские фото из оккупированного Крыма - снимки были сделаны на улицах Алушты.

    Также СМИ опубликовали фото, сделанные в приморском поселке Песчаное, который расположен недалеко от Симферополя и Бахчисарая. Хотя «бархатный» сезон был в разгаре, в Песчаном ажиотажа не замечалось. 

    Напомним, в 2017 году на отдых в аннексированный Россией Крым приехали лишь 100 тысяч граждан Украины. При этом на протяжении последних 25 лет Крым принимал более четырех миллионов туристов из материковой Украины.

    Джерело: Одесса-медиа

    Крым
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