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    Фото

    Поклонник Бэтмена собрал копию бэтмобиля из старых запчастей. Фотогалерея

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    Поклонник Бэтмена собрал копию бэтмобиля из старых запчастей. Фотогалерея

    Авто Бэтмена было сделано с целью доказать, что пакистанец Хан — самый большой поклонник этого супергероя в стране

    28-летний пакистанец Шахир Хан потратил сбережения (8000 долларов) и год усилий (своих и инженера-механика), чтобы собрать из старых запчастей авто, найденных на свалках и купленных в гаражах, копию бэтмобиля из «Темного рыцаря».

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    Поклонник Бэтмена собрал копию бэтмобиля из старых запчастей. Фотогалерея
    Поклонник Бэтмена собрал копию бэтмобиля из старых запчастей. Фотогалерея
    Поклонник Бэтмена собрал копию бэтмобиля из старых запчастей. Фотогалерея
    Поклонник Бэтмена собрал копию бэтмобиля из старых запчастей. Фотогалерея
    Поклонник Бэтмена собрал копию бэтмобиля из старых запчастей. Фотогалерея
    Поклонник Бэтмена собрал копию бэтмобиля из старых запчастей. Фотогалерея

    Авто Бэтмена было сделано с целью доказать, что Хан — самый большой поклонник этого супергероя в стране.

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