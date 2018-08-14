Поклонник Бэтмена собрал копию бэтмобиля из старых запчастей. Фотогалерея



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Авто Бэтмена было сделано с целью доказать, что пакистанец Хан — самый большой поклонник этого супергероя в стране

28-летний пакистанец Шахир Хан потратил сбережения (8000 долларов) и год усилий (своих и инженера-механика), чтобы собрать из старых запчастей авто, найденных на свалках и купленных в гаражах, копию бэтмобиля из «Темного рыцаря».

Авто Бэтмена было сделано с целью доказать, что Хан — самый большой поклонник этого супергероя в стране.