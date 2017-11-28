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    Россия запустила в космос обновленную ракету «Союз» (фото, видео)

    Запуск этой ракеты удался со второго раза
    С российского космодрома «Восточный» запустили вторую в его истории ракету - «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» №2-1. Первый пуск с нового космодрома состоялся в апреле 2016 года. Ракета-носитель этапа 1б стартовала впервые. Пуск состоялся утром во вторник, 28 ноября. Его показывал в
    • Сьогодні, 11:33
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    Фото: Роскосмос

    Запуск этой ракеты удался со второго раза

    С российского космодрома «Восточный» запустили вторую в его истории ракету - «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» №2-1.

    Первый пуск с нового космодрома состоялся в апреле 2016 года. Ракета-носитель этапа 1б стартовала впервые.

    Пуск состоялся утром во вторник, 28 ноября. Его показывал в прямом эфире один из российских телеканалов.

    Помимо спутника дистанционного зондирования Земли ракета-носитель выведет на орбиту еще 18 малых космических аппаратов попутной нагрузки.

    В Роскосмосе заявили, что запуск малых космических аппаратов проводится «в интересах научных, образовательных, исследовательских и коммерческих учреждений России, Норвегии, Швеции, США, Японии, Канады и Германии».

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    Россия запустила в космос обновленную ракету «Союз» (фото, видео)
    Россия запустила в космос обновленную ракету «Союз» (фото, видео)
    Россия запустила в космос обновленную ракету «Союз» (фото, видео)
    Россия запустила в космос обновленную ракету «Союз» (фото, видео)
    Фото: Роскосмос

    Как пишет РБК, основное отличие ракеты-носителя «Союз-2.1б» от версии «2.1а» - более мощный двигатель третьей ступени РД-0124, разработанный Конструкторским бюро химавтоматики.

    Запуск этой ракеты удался со второго раза: он планировался 27 апреля 2016 года, однако тогда был отменен автоматикой стартового комплекса.

    Следующий старт «Союза-2.1а» запланирован с космодрома «Восточный» на 22 декабря.

    Напомним, американский астронавт Рэнди Бресник пообщался с украинцами во время прямой связи с Международной космической станцией, он взял с собой в космос огромный флаг Украины.

    Джерело: ВВС Русская служба

    США космос
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