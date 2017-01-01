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    Мысли вслух

    Лишь бы подальше от кремлевского лепрозория

    Бизнес очень хочет понять, кто на очереди под санкции — и поскорее-поскорее отползти
    Российский бизнес в интервью Reuters на условиях строгой анонимности сообщил, что думает о Путине. Материал у агентства получился, прямо скажем, исторический: один за другим анонимные миллиардеры и их окружение сообщают, что да, вы знаете, Владимир Путин «живет в параллельной реальности», «рядом с ним лучше не мелькать» и
    • Дмитрий Гудков
    • Вчора, 18:25
    • Розсилка

    Бизнес очень хочет понять, кто на очереди под санкции — и поскорее-поскорее отползти

    Российский бизнес в интервью Reuters на условиях строгой анонимности сообщил, что думает о Путине.

    Материал у агентства получился, прямо скажем, исторический: один за другим анонимные миллиардеры и их окружение сообщают, что да, вы знаете, Владимир Путин «живет в параллельной реальности», «рядом с ним лучше не мелькать» и далее по тексту.

    Причина этому — грядущие санкции США. Там же обещали приглядеться ко всем, кто поддерживает Путина — и эти обещания приняты более, чем всерьез. Это я могу подтвердить и сам по итогам многочисленных разговоров с дипломатами.

    Бизнес очень хочет понять, кто на очереди под санкции — и поскорее-поскорее отползти. Уехать, выйти в кэш, что угодно, лишь бы подальше от кремлевского лепрозория.

    Я уже зарекся говорить про «раскол элит», не будем называть это так, но вот эту цитату агентства не могу не привести: «Люди в напряге. Ситуация подвешенная. Признают тебя близким к Путину — поди докажи, что не так. Судиться за свои активы против США трудно».

    В общем, программа на дворцовый переворот готова.

    США переворот
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