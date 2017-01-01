Путинское новое средневековье

Что дальше? Процессы против ведьм, сожжение еретиков, еврейские погромы?

Уже одно то, что государственное «правоохранительное» ведомство (СК) не только всерьез использует термин «ритуальное убийство», но и назначает по этому поводу официальную экспертизу, неумолимо свидетельствует об ускоренном погружении России в средневековье. Что дальше? Процессы против ведьм, сожжение еретиков, еврейские

Что дальше? Процессы против ведьм, сожжение еретиков, еврейские погромы?

Уже одно то, что государственное «правоохранительное» ведомство (СК) не только всерьез использует термин «ритуальное убийство», но и назначает по этому поводу официальную экспертизу, неумолимо свидетельствует об ускоренном погружении России в средневековье.

Что дальше? Процессы против ведьм, сожжение еретиков, еврейские погромы?

Нет ничего удивительного в том, что российские власти дали новую жизнь средневековому кровавому навету. Сословное общество у нас давно утвердилось.

Потом к нему прибавилось государственное мракобесие. Все, как и положено в новом средневековье.