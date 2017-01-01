Путинское новое средневековье
- Сьогодні, 11:56
-
Розсилка
Что дальше? Процессы против ведьм, сожжение еретиков, еврейские погромы?
Уже одно то, что государственное «правоохранительное» ведомство (СК) не только всерьез использует термин «ритуальное убийство», но и назначает по этому поводу официальную экспертизу, неумолимо свидетельствует об ускоренном погружении России в средневековье.
Что дальше? Процессы против ведьм, сожжение еретиков, еврейские погромы?
Нет ничего удивительного в том, что российские власти дали новую жизнь средневековому кровавому навету. Сословное общество у нас давно утвердилось.
Потом к нему прибавилось государственное мракобесие. Все, как и положено в новом средневековье.