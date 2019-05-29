В сети опубликовали оцифрованный путеводитель по Киеву 1897 года (фото)
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Кроме перечня памятников, учреждений и магазинов, путеводитель содержит историческую и географическую справки
Американская Библиотека Конгресса выставила в свободный доступ оцифрованный экземпляр путеводителя по Киеву, изданный 1897 года.
Полное название путеводителя - «Путеводитель по Киеву и его окрестностямъ с адреснымъ отделомъ, планомъ и фототипическимы видами г. Киева». Это четвертое издание авторства В. Д. Бублик, исправленное и дополненное, сообщает издание Platfor.ma.
Кроме перечня памятников, учреждений и магазинов, путеводитель содержит историческую и географическую справки и около сотни страниц рекламы.
Больше фото по ссылке.