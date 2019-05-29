  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    В сети опубликовали оцифрованный путеводитель по Киеву 1897 года (фото)

    • Розсилка
    В сети опубликовали оцифрованный путеводитель по Киеву 1897 года (фото)

    Кроме перечня памятников, учреждений и магазинов, путеводитель содержит историческую и географическую справки

    Американская Библиотека Конгресса выставила в свободный доступ оцифрованный экземпляр путеводителя по Киеву, изданный 1897 года.

    Полное название путеводителя - «Путеводитель по Киеву и его окрестностямъ с адреснымъ отделомъ, планомъ и фототипическимы видами г. Киева». Это четвертое издание авторства В. Д. Бублик, исправленное и дополненное, сообщает издание Platfor.ma.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    В сети опубликовали оцифрованный путеводитель по Киеву 1897 года (фото)
    В сети опубликовали оцифрованный путеводитель по Киеву 1897 года (фото)
    В сети опубликовали оцифрованный путеводитель по Киеву 1897 года (фото)
    В сети опубликовали оцифрованный путеводитель по Киеву 1897 года (фото)
    В сети опубликовали оцифрованный путеводитель по Киеву 1897 года (фото)
    В сети опубликовали оцифрованный путеводитель по Киеву 1897 года (фото)
    В сети опубликовали оцифрованный путеводитель по Киеву 1897 года (фото)
    В сети опубликовали оцифрованный путеводитель по Киеву 1897 года (фото)
    В сети опубликовали оцифрованный путеводитель по Киеву 1897 года (фото)

    Кроме перечня памятников, учреждений и магазинов, путеводитель содержит историческую и географическую справки и около сотни страниц рекламы.

    Больше фото по ссылке.

     Читайте также: Меган Маркл снова осталась без тиары принцессы Дианы из-за Кейт Миддлтон
    фотография Киев
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ