В сети опубликовали оцифрованный путеводитель по Киеву 1897 года (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кроме перечня памятников, учреждений и магазинов, путеводитель содержит историческую и географическую справки

Американская Библиотека Конгресса выставила в свободный доступ оцифрованный экземпляр путеводителя по Киеву, изданный 1897 года.

Полное название путеводителя - «Путеводитель по Киеву и его окрестностямъ с адреснымъ отделомъ, планомъ и фототипическимы видами г. Киева». Это четвертое издание авторства В. Д. Бублик, исправленное и дополненное, сообщает издание Platfor.ma.

Кроме перечня памятников, учреждений и магазинов, путеводитель содержит историческую и географическую справки и около сотни страниц рекламы.

Больше фото по ссылке.