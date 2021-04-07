Архитектура — это застывшая в бетоне музыка. 15 удивительных фото

Частичка огромного количества зданий, от одного вида которых перехватывает дыхание

Когда разговор заходит об искусстве, только ценители вспоминают об архитектуре, а зря — некоторые здания представляют не меньшую художественную ценность, чем картины эпохи Возрождения. В подборке ниже — 15 доказательств этого.

Это только частичка огромного количества зданий, от одного вида которых перехватывает дыхание.

Ранее «Скотч» показывал подборку невинных детских рисунков, которые слегка озадачили взрослых.

Иногда дети говорят и спрашивают такие вещи, что взрослые теряют дар речи, но когда дело доходит до рисунков, то там дела могут обстоять еще хуже. Наивная детская непосредственность позволяет детям творить, не задумываясь над тем, что могут увидеть взрослые в их рисунках.