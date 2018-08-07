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    В Луцке прошел фестиваль «Бандерштат-2018»: яркие фото

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    Бандерштат-2018 - В Луцке прошел фестиваль «Бандерштат-2018»: яркие фото
    Бандерштат-2018

    Фестиваль патриотического духа проходил в течение 3-5 августа неподалеку от Луцка

    Закончился фестиваль украинского духа «Бандерштат-2018». 3 августа на луг между Луцком и селом Рованцы собрались тысячи сторонников украинской культуры, чтобы общаться, отдыхать, танцевать и даже летать на воздушных шарах.

    Уже традиционно фестиваль начался с гутирки с участниками Братства ветеранов ОУН-УПА. Кроме того посетители действа могли пообщаться с председателем правления Общественного вещания Зураб Аласания, музыкантом Женей Галичем, писателем Владимиром Лисом и другими.

    На четырех сценах фестивальники развлекали более 20 групп и исполнителей. В частности dj Tapolsky, Ролликс, Pavlikoverdrive, Тарас Чубай, О.Торвальд.

    Кроме того во время «Бандерштату» можно заниматься спортом, купаться, закупиться различными вещами, покататься на шарах, подержать в руках боевое оружие и многое-многое другое.

    Стрельба и взрывы во время воспроизведения боя повстанцев, долгожданный дождь в дополнение к выступлению неистовых «Жадана и собак», аншлаг на гутирки и побить рекорд посещаемости фестиваля: таким был финальный «Бандерштату».

    Сотни бандерштативцив пришли, чтобы послушать поэзию Сергея Жадана и сделать Селфи с ним, а гутирка с нардепом Александром Шевченко стала самой длинной из всех, ведь ему задавали множество острых вопросов.

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    В Луцке прошел фестиваль «Бандерштат-2018»: яркие фото
    В Луцке прошел фестиваль «Бандерштат-2018»: яркие фото
    В Луцке прошел фестиваль «Бандерштат-2018»: яркие фото
    В Луцке прошел фестиваль «Бандерштат-2018»: яркие фото
    В Луцке прошел фестиваль «Бандерштат-2018»: яркие фото
    В Луцке прошел фестиваль «Бандерштат-2018»: яркие фото
    В Луцке прошел фестиваль «Бандерштат-2018»: яркие фото
    В Луцке прошел фестиваль «Бандерштат-2018»: яркие фото
    В Луцке прошел фестиваль «Бандерштат-2018»: яркие фото
    В Луцке прошел фестиваль «Бандерштат-2018»: яркие фото
    В Луцке прошел фестиваль «Бандерштат-2018»: яркие фото
    В Луцке прошел фестиваль «Бандерштат-2018»: яркие фото
    В Луцке прошел фестиваль «Бандерштат-2018»: яркие фото
    В Луцке прошел фестиваль «Бандерштат-2018»: яркие фото
    В Луцке прошел фестиваль «Бандерштат-2018»: яркие фото
    В Луцке прошел фестиваль «Бандерштат-2018»: яркие фото
    В Луцке прошел фестиваль «Бандерштат-2018»: яркие фото
    В Луцке прошел фестиваль «Бандерштат-2018»: яркие фото
    В Луцке прошел фестиваль «Бандерштат-2018»: яркие фото
    В Луцке прошел фестиваль «Бандерштат-2018»: яркие фото
    В Луцке прошел фестиваль «Бандерштат-2018»: яркие фото
    В Луцке прошел фестиваль «Бандерштат-2018»: яркие фото
    В Луцке прошел фестиваль «Бандерштат-2018»: яркие фото
    В Луцке прошел фестиваль «Бандерштат-2018»: яркие фото
    В Луцке прошел фестиваль «Бандерштат-2018»: яркие фото
    В Луцке прошел фестиваль «Бандерштат-2018»: яркие фото
    В Луцке прошел фестиваль «Бандерштат-2018»: яркие фото
    В Луцке прошел фестиваль «Бандерштат-2018»: яркие фото
    В Луцке прошел фестиваль «Бандерштат-2018»: яркие фото
    В Луцке прошел фестиваль «Бандерштат-2018»: яркие фото

    После двух дней бесконечной жары несколько освежил гостей фестиваля дождь как раз в конце выступления группы «Жадан и собаки», после чего над территорией фестиваля засияла радуга.

    Джерело: lutsk.rayon.in.ua

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