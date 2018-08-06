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    Мои сицилийские ночи: новая рекламная кампания Saint Laurent

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    <span>Saint Laurent осень-зима 2018/2019</span> - Мои сицилийские ночи: новая рекламная кампания Saint Laurent
    Saint Laurent осень-зима 2018/2019

    Наступающая осень будет жаркой, по версии французского бренда Saint Laurent так точно

    Французский дом моды Saint Laurent представил рекламную кампанию сезона весна 2019, съемки которой проходили в итальянском Палермо.

    Главными героинями кампейна, получившего название Saint Laurent Palermo Summer Nights, стали дочь Синди Кроуфорд, нидерландская модель Кики Уиллемс, российская манекенщица Наталья Булычева и аргентинская модель с андрогинной внешностью Мика Арганараз и 16-летняя Кайя Гербер.

    Родители Кайи — супермодель Синди Кроуфорд и манекенщик Рэнди Гербер, поэтому едва ли она может пожаловаться на генетику. При этом в свои 16 Кайя уже уверенно и вполне самостоятельно покоряет главные подиумы и билборды, лишь иногда заручаясь поддержкой семьи.

    На ее счету — рекламные кампании Chanel, Calvin Klein, Miu Miu и других брендов.

    Компанию девушкам составили манекенщики Пол Хамелин и Лука Исаак.

    Рекламную кампанию новой коллекции креативный директор марки Энтони Ваккарелло представил в виде горячей сицилийской вечеринки. Модели позировали в стильных образах из новой коллекции Энтони Ваккарелло, включая леопардовые платья с шиммером, брюки с пайетками, кроп-топы и джинсовые шорты с завышенной талией.

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    Мои сицилийские ночи: новая рекламная кампания Saint Laurent
    Мои сицилийские ночи: новая рекламная кампания Saint Laurent
    Мои сицилийские ночи: новая рекламная кампания Saint Laurent
    Мои сицилийские ночи: новая рекламная кампания Saint Laurent
    Мои сицилийские ночи: новая рекламная кампания Saint Laurent
    Мои сицилийские ночи: новая рекламная кампания Saint Laurent
    Мои сицилийские ночи: новая рекламная кампания Saint Laurent
    Мои сицилийские ночи: новая рекламная кампания Saint Laurent
    Мои сицилийские ночи: новая рекламная кампания Saint Laurent
    Мои сицилийские ночи: новая рекламная кампания Saint Laurent
    Мои сицилийские ночи: новая рекламная кампания Saint Laurent
    Мои сицилийские ночи: новая рекламная кампания Saint Laurent
    Мои сицилийские ночи: новая рекламная кампания Saint Laurent

    Все одеты в дерзкие наряды в стиле 1970-х, а проходит вечеринка на одной из вилл в Палермо - пайетки здесь смешиваются с байкерской бахромой, полупрозрачные блузы с практичным денимом, а длина мини с безумными платформами. 

    Джерело: vogue.ua

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