Названы лучшие нудистские пляжи: яркие фото



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Нудистские пляжи

Согласно оценкам пользователей TripAdvisor, лидером списка стал пляж Патара в Турецкой Ривьере

Эксперты составили рейтинг самых популярных и красивых нудистских пляжей, проанализировав отзывы туристов на сайте для путешественников TripAdvisor.

Согласно оценкам пользователей, лидирующее место занял пляж Патара в Турецкой Ривьере. На нем можно не только загорать и купаться без бикини, но также посетить пенную вечеринку для нудистов.

На второй позиции оказался пляж Little Banana на острове Скиатос в Греции. «Этот пляж просто идеален, чтобы принимать солнечные ванны: на нем очень много лежаков», — уточняется в одном из отзывов.

Третье место получил один из самых старых нудистских пляжей Германии — Buhne 16. По словам посетителей, он достаточно удален от переполненных туристами мест, и иногда тюленей там больше, чем людей.

Также в список лучших прибрежных мест для любителей загорать без одежды вошли хорватский пляж Valalta, пляж Es Tren на Майорке, Plage de Tahiti во Франции, пляж Paradise на греческом острове Миконос и пляж Porto Ferro на Сардинии.

В июле за пределами Парижа открылся парк развлечений для французских нудистов. В их распоряжении оказался весь парк аттракционов, в том числе батуты и мини-поле для гольфа.

Однако посещение некоторых аттракционов разрешили только в шортах или нижнем белье в целях безопасности.

Джерело: newsyou.info