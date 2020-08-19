Британский фотограф стирает грань между людьми и городским пейзажем (фото)



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Проект начался, когда девушка показала Джозефу свитер, вдохновленный узорами сидений из местного автобуса

Автор фотопроекта Джозеф Форд потратил на свое детище около пяти лет, создавая оригинальные образы, которые смогут слиться с окружающей средой. С одеждой британцу помогла его подруга Нина Додд, которая также потратила тысячи часов на вязание.

Проект начался, когда девушка показала Джозефу свитер, вдохновленный узорами сидений из местного автобуса.

Это была слишком хорошая возможность, чтобы ее упустить, поэтому мы нашли модель и сфотографировали его в автобусе. С этого все и началось. Я был настолько доволен результатом, что продолжил проект и начал придумывать другие идеи для фото.

Что в итоге получилось у британца, можете увидеть, пролистав ниже.

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